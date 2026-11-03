Airbag w Polsce! Sprawdź informacje o koncertach

Airbag to zespół, który przeszedł długą drogę od grania coverów Pink Floyd do stworzenia własnego, rozpoznawalnego stylu. Grupa zyskała popularność dzięki internetowi, a ich muzyka łączy w sobie elementy rocka progresywnego, elektroniki i skandynawskiej melancholii. Po wydaniu kilku świetnie przyjętych albumów studyjnych i koncertowych, Airbag powraca do Polski, by zaprezentować swoje najnowsze utwory. To doskonała okazja, by zanurzyć się w ich filmowych, pełnych emocji dźwiękowych pejzażach. Gdzie i kiedy będzie można ich zobaczyć na żywo?

Najbardziej wyczekiwane koncerty rockowe i metalowe w Polsce w 2026 roku

Koncerty Airbag w Polsce 2026 – Daty i Miejsca

Airbag zaplanował trzy koncerty w Polsce w listopadzie 2026 roku. Fani będą mieli okazję zobaczyć zespół w następujących miastach:

Warszawa, Terminal Kultury Gocław: 5 listopada 2026

Wrocław, Zaklęte Rewiry: 6 listopada 2026

Kraków, Hype Park: 7 listopada 2026

Bilety na Koncerty Airbag w Polsce – Kiedy Ruszy Sprzedaż?

Ceny biletów:

Warszawa (stojące/siedzące) – 179,00zł / 229,99zł

Wrocław (stojące) – 179,00zł

Kraków (stojące) – 179,00zł

Sprzedaż biletów prowadzą: ROCK-SERWIS (bilety kolekcjonerskie), EVENTIM, TICKETMASTER.

Airbag: Od Cover Bandu do Gwiazdy Progresywnego Rocka

Historia Airbag to opowieść o determinacji i konsekwentnym dążeniu do celu. Zespół powstał w 1994 roku jako cover band, a prawdziwy przełom nastąpił na przełomie lat 2004-2005, kiedy muzycy przyjęli nazwę Airbag i zaczęli publikować swoje utwory w Internecie. Dzięki platformom takim jak MySpace, ich muzyka dotarła do szerokiego grona odbiorców. Dziś Airbag to uznana marka w świecie rocka progresywnego, a ich twórczość inspiruje się takimi zespołami jak Pink Floyd, Porcupine Tree czy Radiohead, jednocześnie zachowując unikalny charakter.