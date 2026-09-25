Hołd dla Deep Purple w Zamku Ćmielów - Piotr Metz i jego goście opowiedzą o legendzie! [BILETY]

Wyjątkowe spotkanie z legendą rocka. Metz, Cugowski i Raduli o Deep Purple

Szykuje się prawdziwa gratka dla wszystkich fanów legendarnej grupy Deep Purple. Już 7 października 2026 roku w niezwykłej scenerii Zamku Ćmielów odbędzie się wyjątkowe spotkanie, które poprowadzi jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarzy muzycznych, Piotr Metz. To jednak nie będzie zwykła rozmowa. Jego goście, wybitni gitarzyści Wojciech Cugowski i Marek Raduli, opowiedzą o swojej fascynacji zespołem z instrumentami w rękach. Wydarzenie rozpocznie nowy cykl Stratocastle Records, organizowany w największej na świecie galerii gitar. Publiczność może liczyć na wieczór pełen osobistych historii przeplatanych najbardziej charakterystycznymi riffami w historii rocka. Artyści zaprezentują je w autorskich interpretacjach i opatrzą własnym komentarzem.

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"Absolutni fanatycy" i mistrzowie gitary

Do rozmowy Piotr Metz zaprosił gości, dla których muzyka Deep Purple jest niezwykle ważna. Wojciech Cugowski od lat otwarcie mówi o swojej fascynacji nie tylko zespołem, ale i całą „purpurową rodziną”, do której zalicza Rainbow, Whitesnake czy projekty Iana Gillana i Glenna Hughesa. Sam o sobie i swoich muzycznych przyjaciołach mówi wprost: „absolutni fanatycy”. Jego pasja jest tak wielka, że dzięki redakcji polskiej edycji „Metal Hammer” miał zaszczyt przeprowadzić wywiad z samym Ianem Gillanem. Drugim gościem będzie Marek Raduli, kompozytor i aranżer, przez lata związany z takimi formacjami jak Wanda i Banda, Bajm, Budka Suflera czy zespół Tadeusza Nalepy. Uznawany za jednego z najbardziej charakterystycznych polskich gitarzystów, od dekad zręcznie porusza się między rockiem, fusion a jazz-rockiem.

Inspiracja albumem "Made in Japan"

Punktem wyjścia do rozmowy będzie kultowy album koncertowy „Made in Japan”. Piotr Metz uważa go za niemal idealny konstrukt rockowego występu, będący połączeniem mocy, prostoty, improwizacji i niezwykłej energii. Wybór tematu nie jest przypadkowy – kolekcja galerii Stratocastle zawiera instrumenty i pamiątki związane z Deep Purple, a całe wydarzenie odbędzie się zaledwie dzień przed koncertem zespołu w łódzkiej Atlas Arenie. Wieczór uatrakcyjni seans z wykorzystaniem zapomnianej dziś technologii LaserDisc, która przeniesie widzów do koncertowego świata lat 70.

Fani też wejdą na scenę!

Organizatorzy przygotowali również coś specjalnego dla publiczności. W specjalnej audiofilskiej przestrzeni fani będą mogli zaprezentować własne kolekcje płyt, pamiątek i unikatowych wydawnictw związanych z Deep Purple. To okazja, by puścić swoje ulubione utwory i opowiedzieć historie, które się z nimi wiążą. Autorzy najciekawszych opowieści zostaną nagrodzeni biletami na koncert Deep Purple w Łodzi, który odbędzie się 8 października. Finałem wieczoru będzie sesja pytań i odpowiedzi, podczas której publiczność będzie mogła porozmawiać z Piotrem Metzem, Wojciechem Cugowskim i Markiem Radulim o muzyce, inspiracjach i gitarach. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18:00, a bilety są już w sprzedaży.

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