Giant Rooks wracają do Polski! Szczerze o "najtrudniejszym wyzwaniu" w karierze

To świetna wiadomość dla wszystkich fanów indie popu! Zespół Giant Rooks, który zachwycił publiczność podczas poznańskiego BitterSweet Festival, ogłosił swój powrót do Polski. Niemiecka formacja zagra 20 lutego 2027 roku w warszawskim klubie Proxima.

Koncert będzie częścią trasy promującej ich trzeci studyjny album. Fani, którzy nie mogą doczekać się spotkania z zespołem, powinni przygotować się na prawdziwą muzyczną ucztę. W setliście z pewnością nie zabraknie największych hitów, takich jak „New Estate”, „Wild Stare” czy „Morning Blue”.

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Nowa płyta już za chwilę

Zanim zespół pojawi się w Warszawie, fani będą mogli posłuchać ich najnowszego materiału. Premiera trzeciej studyjnej płyty, zatytułowanej „If Heaven Exists, This Might Be It”, zaplanowana jest na 16 października. Wydawnictwo zapowiadają już dwa single – słodko-gorzki „The Big Night Out” oraz nagrany wspólnie z Solann utwór „The Waves”.

Na nowym krążku znajdzie się 12 utworów, które poruszają tematykę tęsknoty za emocjonalnymi więziami w świecie pełnym manipulacji i wyobcowania. Mimo tych niepokojących wizji, artyści podkreślają, jak ważną rolę w życiu odgrywają przyjaźń i miłość.

„Najtrudniejsze wyzwanie, z jakim przyszło nam się zmierzyć”

Muzycy przyznali, że praca nad albumem była dla nich wyjątkowo wymagającym doświadczeniem. Jak sami mówią, chcieli uwolnić się od zewnętrznych oczekiwań i stworzyć coś autentycznego. O kulisach powstawania płyty opowiedzieli w oficjalnym komunikacie.

„Jesteśmy zespołem już od ponad dziesięciu lat. Praca nad tym albumem była najtrudniejszym wyzwaniem, z jakim przyszło nam się zmierzyć. Zaczęliśmy na początku 2025 roku i od samego początku staraliśmy się uwolnić od wszelkich zewnętrznych oczekiwań, żeby po prostu tworzyć muzykę, która była dla nas autentyczna” – podkreślają artyści z Giant Rooks.

Bilety na koncert Giant Rooks. Kiedy i gdzie kupić?

Fani, którzy chcą zobaczyć zespół na żywo, powinni zapisać w kalendarzach dwie ważne daty. Przedsprzedaż biletów dla fanów ruszy w środę, 7 października o godzinie 11:00. Z kolei ogólna sprzedaż rozpocznie się w piątek, 9 października, również o 11:00.

Bilety w cenach od 119 zł będą dostępne na stronie www.eventim.pl/goodtaste. Organizatorem koncertu jest poznańska agencja Good Taste Production.