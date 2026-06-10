Formacja Interpol powraca z nowym wydawnictwem. Oto szczegóły nadchodzącego krążka

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-06-10 11:56

Formacja Interpol oficjalnie zapowiedziała kolejny studyjny album, "This Mirror Weighs A Ton". Żeby osłodzić fanom oczekiwanie na premierę całości, muzycy udostępnili dwa single. Jeden z nich z pewnością przejdzie do historii formacji. Po ponad dwóch dekadach gitarzysta Daniel Kessler ponownie stanął przed mikrofonem.

Interpol

i

Autor: Interpol/ Materiały prasowe

Formacja Interpol powraca z nowym wydawnictwem. Muzycy udostępnili w sieci dwa premierowe utwory 

Formacja Interpol powstała w 1997 roku i na koncie ma, na ten moment, siedem studyjnych albumów (dyskografię zamyka krążek The Other Side of Make-Believe z lipca 2022). Wiadomo było jednak od dłuższego czasu, że muzycy grupy tworzą premierowe utwory. – Pracujemy nad rockowym albumem. Jestem całkowicie tym podekscytowany. Wszystko, co mogę na tę chwilę powiedzieć to entuzjastyczne "tak". To naprawdę całkiem fajne – powiedział wokalista i gitarzysta Paul Banks w rozmowie dla NME w 2024. W końcu zespół Interpol ogłosił szczegóły nadchodzącego wydawnictwa. 

Oto lista najsmutniejszych piosenek w historii. Pojawiają się na niej rockowe numery

Krążek zatytułowany This Mirror Weighs A Ton ukaże się na półkach sklepowych 28 sierpnia 2026. Wraz z ogłoszeniem szczegółów płyty, muzycy udostępnili w sieci dwa single: utwór tytułowy oraz See Out Loud. W tej drugiej kompozycji usłyszymy wokal... gitarzysty Daniela Kesslera. To sytuacja bezprecedensowa – nie śpiewał on od czasów kultowego singla PDA z debiutanckiego Turn On The Bright Lights z 2002. 

Warto wspomnieć, że nowy album przynosi spore zmiany. To pierwsze wydawnictwo zespołu, które zostanie wydane przez wytwórnię Partisan Records. This Mirror Weighs A Ton powstał w studiu na Manhattanie pod czujnym okiem producenta Andrew Wyatta. Za miks odpowiada z kolei absolutna legenda alternatywnego brzmienia, Dave Fridmann.

Polecany artykuł:

Muzycy Fontaines D.C. poinformowali o tragicznej śmierci swojego menedżera. "By…

Na nowym krążku znajdzie się łącznie 12 kompozycji. Poniżej możecie zapoznać się z pełną tracklistą:

  1. This Mirror Weighs A Ton
  2. See Out Loud
  3. Iron City
  4. Wounded Soldier
  5. Wings On Fire
  6. Ever The Actor
  7. So Rides The Reindeer
  8. Darling Thoughts
  9. Wake Up
  10. Enemy
  11. Bird And The Serpent
  12. Sudden

Okładkę albumu ozdobiła natomiast grafika autorstwa Addie Wagenknecht, która na co dzień znajduje się w nowojorskim muzeum Whitney.

Oto najlepsze rockowe albumy z lat 90. według sztucznej inteligencji [TOP10]:

Oasis, Nirvana, Radiohead
Galeria zdjęć 11