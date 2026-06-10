Formacja Interpol powraca z nowym wydawnictwem. Muzycy udostępnili w sieci dwa premierowe utwory
Formacja Interpol powstała w 1997 roku i na koncie ma, na ten moment, siedem studyjnych albumów (dyskografię zamyka krążek The Other Side of Make-Believe z lipca 2022). Wiadomo było jednak od dłuższego czasu, że muzycy grupy tworzą premierowe utwory. – Pracujemy nad rockowym albumem. Jestem całkowicie tym podekscytowany. Wszystko, co mogę na tę chwilę powiedzieć to entuzjastyczne "tak". To naprawdę całkiem fajne – powiedział wokalista i gitarzysta Paul Banks w rozmowie dla NME w 2024. W końcu zespół Interpol ogłosił szczegóły nadchodzącego wydawnictwa.
Krążek zatytułowany This Mirror Weighs A Ton ukaże się na półkach sklepowych 28 sierpnia 2026. Wraz z ogłoszeniem szczegółów płyty, muzycy udostępnili w sieci dwa single: utwór tytułowy oraz See Out Loud. W tej drugiej kompozycji usłyszymy wokal... gitarzysty Daniela Kesslera. To sytuacja bezprecedensowa – nie śpiewał on od czasów kultowego singla PDA z debiutanckiego Turn On The Bright Lights z 2002.
Warto wspomnieć, że nowy album przynosi spore zmiany. To pierwsze wydawnictwo zespołu, które zostanie wydane przez wytwórnię Partisan Records. This Mirror Weighs A Ton powstał w studiu na Manhattanie pod czujnym okiem producenta Andrew Wyatta. Za miks odpowiada z kolei absolutna legenda alternatywnego brzmienia, Dave Fridmann.
Na nowym krążku znajdzie się łącznie 12 kompozycji. Poniżej możecie zapoznać się z pełną tracklistą:
- This Mirror Weighs A Ton
- See Out Loud
- Iron City
- Wounded Soldier
- Wings On Fire
- Ever The Actor
- So Rides The Reindeer
- Darling Thoughts
- Wake Up
- Enemy
- Bird And The Serpent
- Sudden
Okładkę albumu ozdobiła natomiast grafika autorstwa Addie Wagenknecht, która na co dzień znajduje się w nowojorskim muzeum Whitney.