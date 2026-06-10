Formacja Interpol powraca z nowym wydawnictwem. Muzycy udostępnili w sieci dwa premierowe utwory

Formacja Interpol powstała w 1997 roku i na koncie ma, na ten moment, siedem studyjnych albumów (dyskografię zamyka krążek The Other Side of Make-Believe z lipca 2022). Wiadomo było jednak od dłuższego czasu, że muzycy grupy tworzą premierowe utwory. – Pracujemy nad rockowym albumem. Jestem całkowicie tym podekscytowany. Wszystko, co mogę na tę chwilę powiedzieć to entuzjastyczne "tak". To naprawdę całkiem fajne – powiedział wokalista i gitarzysta Paul Banks w rozmowie dla NME w 2024. W końcu zespół Interpol ogłosił szczegóły nadchodzącego wydawnictwa.

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Krążek zatytułowany This Mirror Weighs A Ton ukaże się na półkach sklepowych 28 sierpnia 2026. Wraz z ogłoszeniem szczegółów płyty, muzycy udostępnili w sieci dwa single: utwór tytułowy oraz See Out Loud. W tej drugiej kompozycji usłyszymy wokal... gitarzysty Daniela Kesslera. To sytuacja bezprecedensowa – nie śpiewał on od czasów kultowego singla PDA z debiutanckiego Turn On The Bright Lights z 2002.

Warto wspomnieć, że nowy album przynosi spore zmiany. To pierwsze wydawnictwo zespołu, które zostanie wydane przez wytwórnię Partisan Records. This Mirror Weighs A Ton powstał w studiu na Manhattanie pod czujnym okiem producenta Andrew Wyatta. Za miks odpowiada z kolei absolutna legenda alternatywnego brzmienia, Dave Fridmann.

Na nowym krążku znajdzie się łącznie 12 kompozycji. Poniżej możecie zapoznać się z pełną tracklistą:

This Mirror Weighs A Ton See Out Loud Iron City Wounded Soldier Wings On Fire Ever The Actor So Rides The Reindeer Darling Thoughts Wake Up Enemy Bird And The Serpent Sudden

Okładkę albumu ozdobiła natomiast grafika autorstwa Addie Wagenknecht, która na co dzień znajduje się w nowojorskim muzeum Whitney.

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