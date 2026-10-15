Filmy o których polskich ikonach rocka i metalu powinny powstać jako kolejne? Na te produkcje po "Mniej obcym" czekamy!

Choć filmy o gwiazdach muzyki powstają już od lat, to zdaje się prawdziwy szał na kręcenie tego typu produkcji na dobre nastąpił po 2018 roku.

W największej mierze przyczynił się do tego kolosalny sukces filmu Bohemian Rhapsody, opowiadający historię życia i kariery, w dużej mierze Freddiego Mercury'ego, ale także zespołu Queen. Produkcja biła rekordy popularności na całym świecie, przyciągając do kin imponujące tłumy. Stała się ona także ważnym graczem ówczesnego sezonu nagrodowego, zgarniając nawet Oscara. Nagrodę Akademii otrzymał Rami Malek, który wcielił się w rolę jednego z najsłynniejszych wokalistów wszech czasów.

Ten utwór Queen nagrali jako ostatni z Freddiem Mercurym. To wyjątkowa kompozycja!

Po kolosalnym sukcesie, w dużej mierze komercyjnym, Bohemian Rhapsody ruszyła prawdziwa lawina. W ostatnich latach własnych filmów, opowiadających przynajmniej o określonym fragmencie życia i kariery doczekali się m.in. Elvis Presley, Bob Dylan, Elton John, Bruce Springsteen, Bob Marley, Amy Winehouse czy Michael Jackson. To jednak dopiero początek, gdyż już pewne jest, że w drodze na ekrany są filmowe opowieści o kolejnych ikonach - jak chociażby The Beatles, o których powstanie nie jeden, a aż cztery filmy!

Czekamy na filmy o tych postaciach polskiego rocka i metalu!

Nieco inaczej wygląda to w Polsce. Owszem, w 2021 roku premierę miał film Bo we mnie jest seks o Kalinie Jędrusik, a trzy lata później Idź pod prąd o zespole KSU i Siczce. Kolejne dwa lata czekaliśmy na następny film o ikonie polskiej muzyki. Takowego doczekał się już Jan Borysewicz z Lady Pank.

Produkcja Mniej obcy osiągnęła bardzo duży sukces, co sprawiło, że zaczęliśmy się zastanawiać, które jeszcze postacie ze świata polskiego rocka oraz metalu zdecydowanie zasługują na własny film. Zebraliśmy dziesięć propozycji, które znajdziesz w poniższej galerii: