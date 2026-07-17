Sceny grozy na koncercie Metalliki! Basista Jason Newsted wspomina, jak rzucano w nich... rzutkami

Koncerty Metalliki pod koniec lat 80. były dzikie, głośne i nieprzewidywalne. Były basista grupy, Jason Newsted, wyznał, że w trakcie jednego z występów w Kanadzie jeden z fanów celował w muzyków rzutkami do darta. Newsted podzielił się tą anegdotką w podcaście Nashville Now sygnowanym przez amerykański magazyn Rolling Stone.

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– Graliśmy w hali hokejowej na 6 tys. miejsc, ale ponieważ sprzedaliśmy tylko 3 tys. biletów organizatorzy przedzielili obiekt wielką gumową kurtyną – trochę dla lepszego brzmienia, a trochę dla klimatu. To sprawiło, że scena została przesunięta bardzo blisko trybun. Fani wisieli dosłownie tuż nad naszymi głowami – wspominał były basista Metalliki.

Tak bliski kontakt z publiką niósł za sobą spore ryzyko, co potwierdził Newsted we wspomnianym wywiadzie.

Gramy kilka piosenek i nagle patrzę, a tu leci rzutka, nie? Spoglądam na Jamesa, a po chwili leci kolejna. Mówię: "Stary, co jest?". Następna rzutka wbiła się tuż obok buta śpiewającego Hetfielda. Zawsze graliśmy w adidasach, wiecie, takich z miękką cholewką. James natychmiast przerwał koncert. To był może czwarty raz, kiedy w ogóle przerwaliśmy show i zazwyczaj wtedy, gdy działo się coś naprawdę niebezpiecznego – powiedział Newsted.

Gdy tylko muzyka ucichła, publiczność nie zamierzała kryć osoby odpowiedzialnej. Reakcja tłumu była natychmiastowa. – Ochroniarze, dzieciaki pod sceną i wszyscy, którzy mieli wtedy przy sobie wskaźniki laserowe, od razu wycelowali czerwone punkciki w tego gościa. Dosłownie wszyscy go wskazali, a po chwili tłum po prostu na niego skoczył – dodał muzyk.

Przypomnijmy, że Newsted był w składzie Metalliki w latach 1986-2001. Wziął udział w nagrywaniu czterech studyjnych albumów grupy: ...and Justice for All (1988), Metallica (1991), Load (1996) oraz Reload (1997).

Oto ciekawostki o albumie ...and Justice for All od Metalliki: