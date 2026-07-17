Kasia Sienkiewicz z kolejną solową premierą! Tym razem prezentuje dwa nowe numery: „To nie o mnie” i „Zimne ognie”

Na chwilę po ogłoszeniu czasowego zawieszenia działalności przez Kwiat Jabłoni, Kasia Sienkiewicz otworzyła nowy rozdział na swojej artystycznej drodze i zapowiedziała album solowy. Pierwszym singlem zapowiadającym wyjątkowy projekt artystki był utwór „Były momenty” – przedsmak bardziej kobiecej, romantycznej odsłony jej twórczości. Kasia Sienkiewicz ruszyła również w letnią festiwalową trasę, gdzie świeży materiał spotyka się ze świetnym przyjęciem fanów i nowych słuchaczy.

Kasia Sienkiewicz Sopot Hit Festiwal

Teraz przyszedł czas na kolejną premierę – podwójne wydawnictwo „To nie o mnie” i „Zimne ognie”. Single, które powstawały we współpracy ze świetnymi producentami – odpowiednio: Kubą Galińskim oraz DrySkullem, stanowią materiał inspirowany 80’sowym popem, wybrzmiewa w nich wakacyjny nastrój i taneczny vibe. Jednocześnie, tak jak w przypadku poprzedniego singla, tekst nowej piosenki "To nie o mnie" może intrygować słodko-gorzkimi emocjami.

"Tym razem chciałam pokazać się słuchaczom inaczej niż kiedykolwiek wcześniej - mówi Kasia Sienkiewicz - i stworzyłam piosenkę w stylu, który kocham, czyli popową, taneczną, przywodzącą na myśl retro skojarzenia, a zatem nieco nostalgiczną. Ale nie dajcie się zwieść tej lekkości, bo tekst opowiada o intensywnych emocjach związanych z próbami zakończenia związku."

Sam klip to wciągająca choreograficzna opowieść, w której Kasia wyrywa się i powraca w ramiona tancerzy, próbując odzyskać stabilny grunt pod nogami. Szalony taniec dopełnia znaczenie utworu choreograficzną metaforą. Premierę poprzedził pokaz teledysku, który odbył się w Kinie Letnim pod Kinoteką.

Z kolei towarzysząca piosenka „Zimne ognie“ opowiada o zauroczeniu, które chociaż trwa tylko chwilę, to uszczęśliwia. "Długo zajęło mi, zanim zrozumiałam, że w życiu potrzebuję również tych ulotnych zachwytów i przeżywania połączenia z drugą osobą, nawet jeśli jest to tylko przelotna znajomość albo rzadkie spotkania. Dobrze jest pozwolić samemu sobie zauroczyć się ludźmi, chwilą, światem." - opowiada o piosence Kasia Sienkiewicz.

Piosenka opatrzona jest subtelnym, onirycznym lyric video, w którym możemy zobaczyć artystkę wpatrującą się w złote serce.

Kasia Sienkiewicz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych wokalistek młodego pokolenia w Polsce. Od 2018 roku współtworzyła rodzinny zespół Kwiat Jabłoni – duet, który zdobył ogromną popularność dzięki autorskim piosenkom łączącym folkową wrażliwość z alternatywnym popem, a także charakterystycznemu połączeniu dwóch wokali i wyrazistym tekstom. Na przestrzeni lat artystka zgromadziła ogromne grono oddanych fanów, którzy pokochali ją nie tylko ze względu na działalność artystyczną, ale też zaangażowanie społeczne, prozwierzęce, szczerość i dystans do siebie.

W ramach projektu solowego usłyszymy ją zarówno w nagraniach studyjnych, jak i na letnich festiwalach w całej Polsce. Artystka ma już za sobą występ m.in. na Open’erze, gdzie wypełniła całą Alter Stage – daty kolejnych koncertów można sprawdzić w jej mediach społecznościowych! Projekt Kasi doczeka się również albumu i dedykowanej trasy koncertowej.