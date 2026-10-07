Walka z nałogiem. To największy sukces Eltona Johna

Elton John to bez wątpienia ikona światowej sceny muzycznej. Chociaż przez lata swojej imponującej działalności artystycznej zdobył mnóstwo nagród i występował na największych obiektach świata, w niedawnym wywiadzie zaznaczył, że jego największym powodem do dumy nie są wcale muzyczne trofea ani wypełnione po brzegi hale koncertowe.

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Artysta otwarcie przyznał, że największym sukcesem, jaki odniósł, jest poradzenie sobie z nałogami. Słynny muzyk jest trzeźwy od ponad 30 lat. Jednocześnie nie ukrywa, że uzależnienie prawie zniszczyło jego życie.

Jestem trzeźwy od 36 lat i moje życie nigdy nie było lepsze. Przez moje uzależnienia straciłem prawie wszystko. Wyjście z nałogu i zachowanie trzeźwości to jedno z moich największych osiągnięć. Mam ogromne szczęście, że mogłem wieść takie życie, jakie miałem, a z każdym rokiem jest tylko lepiej – powiedział artysta w rozmowie z magazynem Hello!.

Aby uczcić swoje trzeźwe życie, wokalista wspólnie z mężem Davidem Furnishem, z którym dzieli życie od ponad 30 lat, stworzył specjalne, bezalkoholowe wino musujące o nazwie „Elton John Zero Blanc de Blancs”. Muzyk wyjaśnił, że obaj z partnerem nie piją alkoholu, ale bardzo lubią organizować spotkania dla znajomych. Szukali więc napoju, który idealnie sprawdzi się przy wznoszeniu toastów w ważnych momentach, a głównym kryterium przy jego tworzeniu było to, czy zaserwowaliby je we własnym domu.

Koniec tras koncertowych? Elton John wciąż pojawia się na scenie

Wielu fanów uważało, że 2023 rok oznacza ostateczny koniec występów na żywo dla artysty, ze względu na zakończenie jego pożegnalnej trasy koncertowej. Okazuje się to jednak nieprawdą. Mimo że kłopoty zdrowotne nie pozwalają mu na odbywanie długich podróży po świecie, gwiazdor nadal bierze udział w pojedynczych wydarzeniach. We wrześniu zaprezentował się publiczności podczas festiwalu Rock in Rio w Brazylii, co określił jako wspaniałe przeżycie i jeden z najważniejszych występów w karierze. Z kolei na początku października zagrał dwa koncerty w Meksyku, udowadniając, że wciąż ma ochotę na spotkania z publicznością.

Oto ciekawostki o słynnym albumie Eltona Johna Goodbye Yellow Brick Road: