Quiz o Black Sabbath. Dopasuj okładkę do odpowiedniego albumu

Bez formacji Black Sabbath, która powstała pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku w angielskim Birmingham, muzyka metalowa z pewnością wyglądałaby zupełnie inaczej. To właśnie ta kultowa grupa zdefiniowała, jak ciężkie i mroczne mogą być utwory.

Dyskografia Black Sabbath składa się z aż dziewiętnastu studyjnych albumów. Takie utwory, jak Paranoid, War Pigs, Heaven and Hell, Iron Man czy Children of the Grave stały się prawdziwymi klasykami. Słuchacz, szeroko rozumianej, muzyki rockowej musi je po prostu znać.

Zespół, przez dekady, przechodził liczne zmiany składów. Niezmiennie jednak wszystkiemu dowodził gitarzysta Tony Iommi. Grupa, mimo pewnych turbulencji, istniała, a przede wszystkim koncertowała oraz nagrywała kolejne płyty.

Człowiek Z Metalu - Wojciech Cugowski o koncercie Black Sabbath

Na początku lipca 2025, na stadionie Villa Park w Birmingham, formacja Black Sabbath pożegnała się z fanami i zagrała po raz ostatni. I to w dodatku w oryginalnym składzie. Nieco ponad dwa tygodnie później cały świat obiegła natomiast smutna informacja o śmierci wokalisty Ozzy'ego Osbourne'a. Artysta odszedł w wieku 76 lat.

Wróćmy jednak jeszcze na chwilę do albumów Black Sabbath. W pokaźnej dyskografii zespołu nie brakuje bowiem wydawnictw, które zdobią kapitalne okładki, małe dzieła sztuki. I właśnie o nie będziemy pytać w naszym najnowszym quizie. Wystarczy dopasować fragment okładki do odpowiedniej płyty. Dla zagorzałych fanów Black Sabbath to zadanie z pewnością nie będzie trudne.

Czy jesteś w stanie rozpoznać okładki wszystkich wydawnictw od Black Sabbath? Czas to sprawdzić w quizie, który składa się z dziesięciu pytań. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Od razu zaznaczamy, że uwzględniliśmy nie tylko płyty studyjne.

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