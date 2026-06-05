Czołgiem na festiwal! Bruce Dickinson zaskoczył publiczność!

Nowej muzyki od Panów z Iron Maiden wciąż, już od niemal dokładnie 5 lat, nie ma, nie da się jednak ukryć, że formacja przez niemal cały ten czas (oczywiście z przerwą na czasy pandemiczne) nie schodzi ze sceny.
W tym roku grupa występuje ze szczególnej okazji, gdyż świętując swoje pięćdziesięciolecie! Europejska trasa koncertowa "Żelaznej Dziewicy" już trwa, a w ramach nadchodzącego lata obejmie ona swoim zasięgiem także tegoroczne edycje największych festiwali, zorientowanych oczywiście na brzmienia rocka i metalu - w tym także na wciąż jeszcze trwającym Sweden Rock Festival!
Bruce Dickinson wjechał czołgiem na festiwal w Szwecji!
Iron Maiden byli headlinerami wydarzenia w czwartek 4 czerwca. Z pewnością ku zaskoczeniu całej zebranej na miejscu publiczności, jeszcze przed występem formacji jej frontman, Bruce Dickinson, pojawił się na terenie Sweden Rock Festival... w czołgu!
Wokalista wjechał na imprezę wozem bojowym, ubrany w strój wojskowy i hełm. Muzyk oczywiście częściowo wyglądał do tłumu z czołgu i machał do obserwujących go fanów i fanek dwiema flagami: Zjednoczonego Królestwa oraz Szwecji.
Wojskowe fascynacje Bruce Dickinsona nie są niczym zaskakującym. Do tej pory jednak wielbiciele i wielbicielki wokalisty świetnie zdawali sobie sprawę z jego fascynacji lotnictwem - on sam ma licencję pilota. Zobacz głośno komentowany moment z festiwalu na poniższym nagraniu:
Iron Maiden zrobią sobie przerwę w 2027 roku
Zespół ma zaplanowane koncerty w ramach swojej przebojowej "Run For Your Lives World Tour" do końca listopada tego roku. Ostatnie dwa pokazy Iron Maiden zagrają w Japonii i pewne już jest, że po nich formacja na minimum rok zniknie ze sceny, aby nieco odpocząć i nabrać nowej sił.