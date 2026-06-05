"Człowiek z metalu" - autorska audycja Krzyśka Sokołowskiego

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-05 11:45

Krzysiek Sokołowski - przede wszystkim frontman Nocnego Kochanka. Od 2020 roku jeden z głównych wokalistów supergrupy Polish Metal Alliance, zrzeszającej polskich muzyków metalowych. W styczniu 2024 wydał solowy album z muzyką z pogranicza rocka i metalu. Na swoim koncie ma płyty złote i platynowe, heavy i powermetalowe, ale i z domieszką rocka, z tekstami humorystycznymi, ale i poważnymi. Teraz także prowadzący w Esce ROCK.

Krzysiek Sokołowski

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Autor: Eska ROCK

“W heavy metalu zakochałem się będąc nastolatkiem. Z biegiem lat starałem się otwierać na inne gatunki muzyczne, ale albumy zespołów metalowych wciąż stanowią 90% mojej płytoteki. W audycji Człowiek z Metalu na antenie Eski ROCK będzie głośno, będzie szybko i diabelsko, ale kiedy trzeba — melodyjnie i nastrojowo! Jak śpiewał Roman Kostrzewski: ‘Mój plan to z życia ram wyłamać realności dzienny kicz’. A w jego miejsce razem ze słuchaczami wstawimy metal!” - mówi lider Nocnego kochanka. Człowiek z metalu.

Audycji możecie słuchać w każdą środę o 21.00. A dla osób, które chcą nadrobić poprzednie odcinki, Krzysiek, znajdziesz je TU!

Człowiek z metalu
Dzień Matki, Burning Ambition i Metallica z podziemia. CZŁOWIEK Z METALU
Człowiek z metalu
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