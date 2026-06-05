"Człowiek z metalu" - autorska audycja Krzyśka Sokołowskiego

“W heavy metalu zakochałem się będąc nastolatkiem. Z biegiem lat starałem się otwierać na inne gatunki muzyczne, ale albumy zespołów metalowych wciąż stanowią 90% mojej płytoteki. W audycji Człowiek z Metalu na antenie Eski ROCK będzie głośno, będzie szybko i diabelsko, ale kiedy trzeba — melodyjnie i nastrojowo! Jak śpiewał Roman Kostrzewski: ‘Mój plan to z życia ram wyłamać realności dzienny kicz’. A w jego miejsce razem ze słuchaczami wstawimy metal!” - mówi lider Nocnego kochanka. Człowiek z metalu.

Audycji możecie słuchać w każdą środę o 21.00. A dla osób, które chcą nadrobić poprzednie odcinki, Krzysiek, znajdziesz je TU!