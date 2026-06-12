Castle Party 2026 w Bolkowie. Znamy pełną rozpiskę koncertów, ceny biletów i szczegóły pola namiotowego

Ogromne zainteresowanie wydarzeniem było widoczne jeszcze przed ogłoszeniem line-upu. Pierwsza pula biletów Blind Bird została wyprzedana w ciągu kilku minut od rozpoczęcia sprzedaży. Organizatorzy podkreślali wówczas, że pokazuje to ogromne zaufanie i lojalność fanów Castle Party. Festiwal od lat przyciąga do Bolkowa miłośników gotyckiego i alternatywnego brzmienia, a jego charakterystycznym elementem pozostaje połączenie muzyki z historyczną scenerią średniowiecznego zamku. Oprócz koncertów wydarzenie obejmuje także warsztaty, wystawy, pokazy mody alternatywnej oraz spotkania z twórcami. Organizatorzy deklarują, że ich celem jest tworzenie bezpiecznej, otwartej i przyjaznej przestrzeni dla wszystkich uczestników. Castle Party promuje różnorodność i akceptację, a każdego roku integruje tysiące uczestników z Polski i zagranicy.

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Castle Party 2026. Rozpiska koncertów dzień po dniu

Organizatorzy opublikowali pełną rozpiskę dzienną festiwalu. Wraz z jej ogłoszeniem poinformowano również, że 1 czerwca 2026 roku do sprzedaży trafiły bilety jednodniowe.

Czwartek, 16 lipca 2026 – Scena parkowa

Meluzyna

After The Sin

Mayflower Madame

Denut

A Projection

Merciful Nuns

Piątek, 17 lipca 2026

Scena zamkowa

The Last Digital Angel

She Pleasures Herself

Rotersand

Empathy Test

Hocico

Diary of Dreams

VNV Nation

Scena parkowa

Wolfpack Heading Nowhere

Thy Worshiper

On All Focus

The Devil’s Trade

Wyatt E

Wolvennest

Sierra Veins (Night Show)

Dodatkowo o godzinie 22:00 zaplanowano tradycyjny pokaz ognia.

Sobota, 18 lipca 2026

Scena zamkowa

Her Own World

The Silverback

Long Night

Dawn of Ashes

The 3rd And The Mortal

Tribulation

Moonspell

Scena parkowa

Infamis Tenebre

The Allegorist

In Slaughter Natives

Xotox

This Morn’ Omnia

Hybryds

Niedziela, 19 lipca 2026

Scena zamkowa

Agonised Too

White Ritual

Horskh

Rue Oberkamph

Traitrs

Cold Cave

Skáld

Scena parkowa

Death By Love

Autoscopy

Mortes

Unter Null

Rein

Extize (Night Show)

Castle Party 2026. Bilety jednodniowe i karnety są już w sprzedaży

Wraz ze zbliżającą się datą festiwalu do sprzedaży trafiły bilety jednodniowe oraz karnety na scenę parkową. Organizatorzy poinformowali również o wprowadzeniu płatności PayPal, która ma uprościć proces zakupu i zapewnić szybkie oraz bezpieczne transakcje.Castle Party pozostaje jednym z najważniejszych wydarzeń dla odbiorców zainteresowanych muzyką alternatywną, a także platformą prezentacji artystów działających w obrębie gothic metalu, darkwave i industrialu.Ceny biletów i karnetów

Limited 2 – 669 PLN

obowiązuje na obu scenach we wszystkie dni

promocyjna cena obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku lub do wyczerpania puli

Park Stage – 4 Day Pass – 320 PLN

obowiązuje na scenie parkowej we wszystkie dni

promocyjna cena obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku lub do wyczerpania puli

Jednodniowy – Piątek – 320 PLN

obowiązuje na obu scenach w piątek

promocyjna cena obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku lub do wyczerpania puli

Jednodniowy – Sobota – 320 PLN

obowiązuje na obu scenach w sobotę

promocyjna cena obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku lub do wyczerpania puli

Jednodniowy – Niedziela – 320 PLN

obowiązuje na obu scenach w niedzielę

promocyjna cena obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku lub do wyczerpania puli

Cena nie zawiera opłaty serwisowej bileterii. Bilety są dostępne pod adresem.

FAQ dotyczące biletów

Bilety jednodniowe i karnety można nabyć w kasie przy scenie parkowej od czwartku.

Karnet zakupiony przez internet można dostać drogą elektroniczną od razu.

Ze względów bezpieczeństwa może zaistnieć sytuacja, że wejście na scenę parkową będzie się odbywać w systemie rotacyjnym.

Pole namiotowe Castle Party 2026 będzie działać od 12 do 20 lipca

Organizatorzy opublikowali również informacje dotyczące pola namiotowego, które jak co roku będzie dostępne dla uczestników festiwalu. Kemping zostanie uruchomiony 12 lipca i będzie funkcjonował do 20 lipca 2026 roku.Pole namiotowe zlokalizowane przy ul. Polnej 16 w Bolkowie ma umożliwić uczestnikom pobyt w pobliżu terenu festiwalu oraz korzystanie z infrastruktury przygotowanej specjalnie na czas wydarzenia. Organizatorzy zwracają uwagę na widok na zamek oraz niewielką odległość od festiwalowych scen.

Co będzie dostępne na polu namiotowym?

widok na zamek w Bolkowie i relatywnie niedużą odległość od niego

dwie strefy sanitarne z prysznicami w kontenerach

łącznie 16 kabin prysznicowych

punkty ładowania telefonów i innych urządzeń elektrycznych

cisza nocna obowiązująca w godzinach 22:00–7:00

ochrona dostępna we współpracy z OJRG Bolków

personel przeszkolony w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

oprysk przeciw kleszczom

całodobowy numer kontaktowy dostępny przez cały okres funkcjonowania kempingu

Cennik pola namiotowego

Namiot 1–2 osobowy – 30 zł/doba

Namiot 3–4 osobowy – 40 zł/doba

Pawilon / wiata – 40 zł/doba

Osoba – 30 zł/doba

Prąd (ograniczony dostęp) – 40 zł/doba

Auto osobowe – 40 zł/doba

Bus – 45 zł/doba

Camper / Camping – 80 zł/doba

Motor – 25 zł/doba

Na polu namiotowym obowiązuje wyłącznie płatność gotówką.

Zobacz zdjęcia z poprzednich edycji Castle Party: