Alter Bridge w Krakowie. Sprawdź czasówkę koncertu

Gliwicka PreZero Arena w styczniu zamieniła się w rockową świątynię za sprawą Alter Bridge, Sevendust i Daughtry. Tysiące fanów śpiewało razem z Mylesem Kennedym, a zespół zaprezentował materiał z najnowszej płyty. Ale to nie wszystko! Mamy dla Was jeszcze jedną, fantastyczną wiadomość!

Już 17 czerwca Alter Bridge wracają do Polski, by zagrać wyjątkowy koncert w krakowskim Klubie Studio. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć zespół w intymnej atmosferze i usłyszeć ich największe hity z bliska.

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Alter Bridge w Krakowie - kiedy i gdzie?

Alter Bridge wystąpi w Krakowie 17 czerwca w Klubie Studio. To kameralne miejsce pozwoli fanom na bliski kontakt z zespołem i niezapomniane wrażenia. Klub Studio to kultowy punkt na mapie Krakowa, znany z doskonałej atmosfery i świetnej akustyki.

Alter Bridge - bilety na koncert w Krakowie. Kiedy rusza sprzedaż?

Bilety na koncert Alter Bridge w Krakowie trafiły do sprzedaży już w czwartek, 29 stycznia, o godzinie 11:00. Wejściówki yły dostępne w sieci eBilet. Ceny biletów prezentują się następująco:

Miejsca stojące:

199 zł - pierwsza pula

219 zł – cena regularna

240 zł - w dniu koncertu

Miejsca siedzące (balkon): 259 zł

Czasówka:

18:30 - Drzwi

19:30 - Cardinal Black

20:20 – ... - Alter Bridge

Alter Bridge nie zwalniają tempa! Ponad dwie dekady na scenie, a oni wciąż zaskakują. Ich najnowszy album, zatytułowany po prostu „Alter Bridge”, ukazał się 9 stycznia nakładem Napalm Records i od razu podbił serca fanów. To prawdziwa dawka mocnego rocka, pełna fantastycznych riffów, porywających refrenów i potężnego brzmienia. Numery takie jak „Rue The Day”, „Disregarded”, „Scales Are Falling” czy „Hang By A Thread” z pewnością na stałe zagoszczą w koncertowym repertuarze zespołu.