Alter Bridge w Krakowie. Sprawdź czasówkę koncertu

Gliwicka PreZero Arena w styczniu zamieniła się w rockową świątynię za sprawą Alter Bridge, Sevendust i Daughtry. Tysiące fanów śpiewało razem z Mylesem Kennedym, a zespół zaprezentował materiał z najnowszej płyty. Ale to nie wszystko! Mamy dla Was jeszcze jedną, fantastyczną wiadomość!
Już 17 czerwca Alter Bridge wracają do Polski, by zagrać wyjątkowy koncert w krakowskim Klubie Studio. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć zespół w intymnej atmosferze i usłyszeć ich największe hity z bliska.
Alter Bridge w Krakowie - kiedy i gdzie?
Alter Bridge wystąpi w Krakowie 17 czerwca w Klubie Studio. To kameralne miejsce pozwoli fanom na bliski kontakt z zespołem i niezapomniane wrażenia. Klub Studio to kultowy punkt na mapie Krakowa, znany z doskonałej atmosfery i świetnej akustyki.
Alter Bridge - bilety na koncert w Krakowie. Kiedy rusza sprzedaż?
Bilety na koncert Alter Bridge w Krakowie trafiły do sprzedaży już w czwartek, 29 stycznia, o godzinie 11:00. Wejściówki yły dostępne w sieci eBilet. Ceny biletów prezentują się następująco:
Miejsca stojące:
- 199 zł - pierwsza pula
- 219 zł – cena regularna
- 240 zł - w dniu koncertu
- Miejsca siedzące (balkon): 259 zł
Czasówka:
- 18:30 - Drzwi
- 19:30 - Cardinal Black
- 20:20 – ... - Alter Bridge
Alter Bridge nie zwalniają tempa! Ponad dwie dekady na scenie, a oni wciąż zaskakują. Ich najnowszy album, zatytułowany po prostu „Alter Bridge”, ukazał się 9 stycznia nakładem Napalm Records i od razu podbił serca fanów. To prawdziwa dawka mocnego rocka, pełna fantastycznych riffów, porywających refrenów i potężnego brzmienia. Numery takie jak „Rue The Day”, „Disregarded”, „Scales Are Falling” czy „Hang By A Thread” z pewnością na stałe zagoszczą w koncertowym repertuarze zespołu.