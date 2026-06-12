Muzycy Blink-182 świętują 25-lecie swojego słynnego albumu! Jubileuszowe wydanie trafiło do serwisów streamingowych

12 czerwca 2001 roku na półki sklepowe trafił Take Off Your Pants and Jacket, czwarty studyjny album od amerykańskiej formacji Blink-182. Płyta, naszpikowana takimi hitami jak The Rock Show, First Date czy Stay Together for the Kids, osiągnęła ogromny sukces. I przeszła do historii. Był to bowiem pierwszy w historii album punkrockowy w USA, który zadebiutował na pierwszym miejscu na liście Billboardu (w pierwszym tygodniu rozeszło się 350 tys. egzemplarzy całości).

Teraz, z okazji 25-lecia tego kultowego wydawnictwa, nakładem Geffen Records światło dzienne ujrzała reedycja z dodatkowymi utworami.

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Chodzi o sześć kompozycji, Please Take Me Home, Time to Break Up, Mother’s Day, What Went Wrong, Fuck a Dog, Don’t Tell Me It’s Over oraz When You Fucked Grandpa, które wcześniej funkcjonowały jako tzw. hidden tracks i były losowo podzielone pomiędzy trzy różne, fizyczne wersje płyt CD z 2001. Teraz wszystko jest w końcu dostępne w jednym miejscu.

Reedycja Take Off Your Pants and Jacket jest już dostępna w najpopularniejszych serwisach streamingowych, takich jak Spotify czy Apple Music. Zapowiedziano także oficjalne wydanie rocznicowe na podwójnym winylu oraz na CD, które można zamawiać w przedsprzedaży. Pierwsze z nich ukaże się pod koniec października 2026, a drugie pod koniec sierpnia.

Grupa Blink-182 będzie koncertowała w 2027

Wiadomo już, że amerykański zespół nie będzie próżnował w 2027 pod względem koncertowym. Tom DeLonge, Mark Hoppus i Travis Barker zapowiedzieli już pierwsze dwa występy na przyszły rok. Na początku czerwca, w roli headlinera, zagrają na dwóch niemieckich festiwalach: Rock im Park, a także Rock am Ring.

Oto ciekawostki o albumie Enema of the State od Blink-182: