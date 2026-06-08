Paramore - 5 ciekawostek o płycie "Riot!" | Jak dziś rockuje?

Powstanie Paramore

Zespół Paramore powstał w 2004 roku, a tworzyli go niespełna 15-letnia Hayley Williams, 17-letni Josh Farro i 14-letni Zac Farro, a z czasem do składu dołączył Jason Bynum. Już rok później ukazał się ich debiutancki album, All We Know Is Falling, który co prawda zyskał bardzo dobre opinie krytyków, jednak nie odniósł komercyjnego sukcesu. Nie przeszkodziło to jednak temu, by na młody zespół uwagę zwrócił ważny gracz na rynku - producent David Bendeth, znany ze współpracy chociażby z Breaking Benjamin.

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Chcemy zrobić małe zamieszki

David Bendeth zdecydował się podjąć współpracę z niedoświadczonym, młodym, czy jak sam ich określił “niewinnym” zespołem. Producent już na początku zauważył, że ma do czynienia z bardzo pracowitymi osobami, którzy poświęcali na pracę nad tekstami i muzyką każdą wolną chwilę. Nagrania albumu trwały bardzo krótko - od stycznia do marca 2007 roku, a już w kwietniu do streamingu trafił pierwszy singiel, czyli Misery Business. Płyta, zatytułowana Riot! ukazała się 12 czerwca 2007 roku w składzie Hayley Williams, Josh i Zack Farro i Jeremy Davis, połączyła ona brzmienie pop rocka, pop punku, alternatywnego rocka i emo popu. Projekt promowały 4 single - Misery Business, Hallelujah, Crushcrushcrush i That's What You Get". Krążek ten zapewnił grupie rozpoznawalność i osiągnął komercyjny sukces - jakie kryją się za na nim ciekawostki? Sprawdźcie w naszej galerii na samej górze artykułu!

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