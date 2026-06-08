Paramore - 5 ciekawostek o płycie "Riot!" | Jak dziś rockuje?

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-08 13:26

12 czerwca 2007 roku na rynku muzycznym ukazał się drugi album bardzo świeżej na rynku grupy Paramore. To właśnie krążek “Riot!” przyniósł kapeli szerszą rozpoznawalność i sprawił, że krytycy okrzyknęli ją mianem gwiazd alt-rocka. Płyta do dziś ma bardzo duży wpływ na innych artystów, a do inspiracji nią przyznała się swego czasu Billie Eilish. Słuchany po tylu latach “Riot!” nadal brzmi świeżo, zwłaszcza w czasach, gdy moda na pop rockowe granie wróciła ze zdwojoną siłą.

Powstanie Paramore

Zespół Paramore powstał w 2004 roku, a tworzyli go niespełna 15-letnia Hayley Williams, 17-letni Josh Farro i 14-letni Zac Farro, a z czasem do składu dołączył Jason Bynum. Już rok później ukazał się ich debiutancki album, All We Know Is Falling, który co prawda zyskał bardzo dobre opinie krytyków, jednak nie odniósł komercyjnego sukcesu. Nie przeszkodziło to jednak temu, by na młody zespół uwagę zwrócił ważny gracz na rynku - producent David Bendeth, znany ze współpracy chociażby z Breaking Benjamin.

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David Bendeth zdecydował się podjąć współpracę z niedoświadczonym, młodym, czy jak sam ich określił “niewinnym” zespołem. Producent już na początku zauważył, że ma do czynienia z bardzo pracowitymi osobami, którzy poświęcali na pracę nad tekstami i muzyką każdą wolną chwilę. Nagrania albumu trwały bardzo krótko - od stycznia do marca 2007 roku, a już w kwietniu do streamingu trafił pierwszy singiel, czyli Misery Business. Płyta, zatytułowana Riot! ukazała się 12 czerwca 2007 roku w składzie Hayley Williams, Josh i Zack Farro i Jeremy Davis, połączyła ona brzmienie pop rocka, pop punku, alternatywnego rocka i emo popu. Projekt promowały 4 single - Misery Business, Hallelujah, Crushcrushcrush That's What You Get". Krążek ten zapewnił grupie rozpoznawalność i osiągnął komercyjny sukces - jakie kryją się za na nim ciekawostki? Sprawdźcie w naszej galerii na samej górze artykułu!

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