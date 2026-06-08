Bring Me The Horizon wracają do Polski w 2026 roku! Sprawdź szczegóły

Przeszli wiele zmian stylistycznych, wizerunkowych i tematycznych – ale nigdy nie stracili tożsamości. Bring Me the Horizon to dziś instytucja. Niezależnie, co akurat grają, myślimy o nich w kategoriach ponadgatunkowych, bo odnajdują się świetnie i w metalcorze, i w radiowym popie. Kraków – szykujcie się na niezapomniany wieczór!]

Knocked Loose nie mają litości dla słuchaczy. Ciosają potężnymi breakdownami, beatdownowymi przejściami z piekła i riffami w najlepszej metalowo-hardcore’owej tradycji. Z tymi przymiotami i toną charyzmy dotarli bardzo wysoko, a dotrą jeszcze wyżej.

Najbardziej wyczekiwane koncerty rockowe i metalowe w Polsce w 2026 roku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Bring Me the Horizon w Polsce w 2026 roku [DATA, MIEJSCE, BILETY]

DATA: 9 czerwca 2026

MIEJSCE: TAURON Arena, Kraków

Czasówka:

18:00 - Drzwi

19:30-20:15 - Knocked Loose

21:00-... - BRING ME THE HORIZON

Bilety na wydarzenie są całkowicie wyprzedane.

Materiały Knock Out Productions.