Bring Me The Horizon wracają do Polski w 2026 roku! Sprawdź szczegóły

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-08 13:39

Bring Me the Horizon mierzyli się już z wieloma gatunkami – najczęściej różnymi od siebie jak dzień i noc. Dzięki swojej stylistycznej różnorodności i niepowtarzalnym koncertom są obecnie na szczycie, a za sobą mają wierny legion fanów. Krakowski koncert tylko to potwierdzi. Oprócz nich zobaczymy liderów współczesnego hardcore’a z Knocked Loose, którzy udowodnią, że hype na nich nie bierze się znikąd…

Bring Me The Horizon

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Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe

Przeszli wiele zmian stylistycznych, wizerunkowych i tematycznych – ale nigdy nie stracili tożsamości. Bring Me the Horizon to dziś instytucja. Niezależnie, co akurat grają, myślimy o nich w kategoriach ponadgatunkowych, bo odnajdują się świetnie i w metalcorze, i w radiowym popie. Kraków – szykujcie się na niezapomniany wieczór!]

Knocked Loose nie mają litości dla słuchaczy. Ciosają potężnymi breakdownami, beatdownowymi przejściami z piekła i riffami w najlepszej metalowo-hardcore’owej tradycji. Z tymi przymiotami i toną charyzmy dotarli bardzo wysoko, a dotrą jeszcze wyżej.

Najbardziej wyczekiwane koncerty rockowe i metalowe w Polsce w 2026 roku

Bring Me the Horizon w Polsce w 2026 roku [DATA, MIEJSCE, BILETY]

  • DATA: 9 czerwca 2026
  • MIEJSCE: TAURON Arena, Kraków

Czasówka:

  • 18:00 - Drzwi
  • 19:30-20:15 - Knocked Loose
  • 21:00-... - BRING ME THE HORIZON

Bilety na wydarzenie są całkowicie wyprzedane.

Materiały  Knock Out Productions.

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