Bring Me The Horizon wracają do Polski w 2026 roku! Sprawdź szczegóły

Przeszli wiele zmian stylistycznych, wizerunkowych i tematycznych – ale nigdy nie stracili tożsamości. Bring Me the Horizon to dziś instytucja. Niezależnie, co akurat grają, myślimy o nich w kategoriach ponadgatunkowych, bo odnajdują się świetnie i w metalcorze, i w radiowym popie. Kraków – szykujcie się na niezapomniany wieczór!]
Knocked Loose nie mają litości dla słuchaczy. Ciosają potężnymi breakdownami, beatdownowymi przejściami z piekła i riffami w najlepszej metalowo-hardcore’owej tradycji. Z tymi przymiotami i toną charyzmy dotarli bardzo wysoko, a dotrą jeszcze wyżej.
Bring Me the Horizon w Polsce w 2026 roku [DATA, MIEJSCE, BILETY]
- DATA: 9 czerwca 2026
- MIEJSCE: TAURON Arena, Kraków
Czasówka:
- 18:00 - Drzwi
- 19:30-20:15 - Knocked Loose
- 21:00-... - BRING ME THE HORIZON
Bilety na wydarzenie są całkowicie wyprzedane.
Materiały Knock Out Productions.