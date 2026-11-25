Skąd wziął się pseudonim Billy'ego Idola? Ma on związek z Monty Pythonem oraz... lesbijskim klubem

Niewiele jest w historii rocka postaci tak wyrazistych, że wystarczy jedno spojrzenie na platynowe włosy i charakterystyczny grymas ust, by wiedzieć, z kim mamy do czynienia. Billy Idol to bez dwóch zdań żyjąca definicja punkowego buntu przemieszanego z popowym blichtrem znanym z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

Zanim świat usłyszał o Billym Idolu, był on po prostu Williamem Broadem. A skąd się wziął się jego pseudonim artystyczny? Na ten temat odpowiedział szczegółowo sam zainteresowany.

Wywiad z Royal Republic | ESKA ROCK

Legenda głosi, a sam muzyk potwierdził to w podcaście Full Disclosure, że kiedyś w szkole jeden z nauczycieli napisał na jego oblanym sprawdzianie "William is idle", co można tłumaczyć jako "William jest leniwy". To określenie ostatecznie do niego przylgnęło.

To jednak nie wszystko. Gdy młody William chciał wbijać na londyńskie salony – a konkretnie do klubu lesbijskiego Louisa’s, który znajdował się w pobliżu Oxford Street, gdzie wymagano karty członkowskiej – przypomniał sobie tamtą sytuację. Postanowił wyrobił sobie dokument na nazwisko... Billy Idle. Jesteśmy już więc blisko, ale ta ksywa ostatecznie się nie przyjęła.

Kiedy dziennikarka Caroline Coon chciała napisać o nim artykuł, zwróciła mu uwagę, że nie może się tak nazywać. "Wszyscy pomyślą, że jesteś rodziną Erica Idle’a z Monty Pythona!" – wyjaśniła. William wziął sobie te słowa do serca. Zastanawiał się intensywnie nad zmianą. W końcu wpadł na genialny pomysł: gra słów zostanie, ale pisownia musi być godna gwiazdy. W ten sposób narodził się właśnie Billy Idol.

Co ciekawe, artysta nie był początkowo do końca zadowolony ze swojego pomysłu. – To było trochę jak bycie swoim własnym bohaterem. To było naprawdę niedorzeczne. Pomyślałem, że to naprawdę głupie. Z drugiej jednak strony, wszyscy wtedy zmieniali imiona – był Johnny Rotten i inni. Pomyślałem: "Walić to, będę swoim własnym bohaterem!" – wspominał.

Oto ciekawostki o albumie Rebel Yell Billy'ego Idola: