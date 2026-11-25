Oto najlepsze utwory Slayera według użytkowników Rate Your Music. Sprawdź TOP10
Slayer to jeden z najważniejszych zespołów w historii metalu. Amerykańska grupa, która powstała w 1981 roku, należy do tzw. Wielkiej Czwórki Thrash Metalu, obok Metalliki, Megadeth oraz Anthraxu.
Zespół zadebiutował na rynku w 1983 za sprawą albumu Show No Mercy. Muzycy odcisnęli bardzo silne piętno na scenie metalowej. No i mieli olbrzymi wkład w zdefiniowanie thrashu i jego rozwój. Co do tego nikt nie ma raczej wątpliwości.
Formacja działała nieprzerwanie do 2019 roku. Wydawało się, że grupa – po ogłoszeniu przejścia na koncertową emeryturę – nigdy już więcej nie zagra. Muzycy jednak długo nie wytrzymali bez sceny. W 2024, po pięcioletniej przerwie, amerykańska ekipa wróciła na scenę. I od tamtej pory gra kilka koncertów rocznie.
Wróćmy teraz do historii Slayera. Wybór najlepszych nagrań zespołu o tak potężnym dorobku nigdy nie jest łatwym zadaniem – zwłaszcza gdy mowa o grupie, która ma na koncie albumy uznawane dziś za absolutny kanon gatunku.
Ze wsparciem, w tym zakresie, przybyli użytkownicy bardzo popularnego serwisu Rate Your Music. Przypomnijmy, że na tej stronie można oceniać albumy i utwory w skali 1-5 (z połówkami). Zawartość RYM to prawdziwa kopalnia wiedzy dla każdego melomana. Czas więc sprawdzić, jak społeczność tej platformy oceniła poszczególne kompozycje z dyskografii Slayera.
Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki, zaprezentujemy miejsca 20-11. Oto one:
- 20. Spirit in Black (1990)
- 19. Piece by Piece (1986)
- 18. Jesus Saves (1986)
- 17. Necrophiliac (1985)
- 16. Kill Again (1985)
- 15. Altar of Sacrifice (1986)
- 14. Mandatory Suicide (1988)
- 13. Silent Scream (1988)
- 12. The Antichrist (1983)
- 11. At Dawn They Sleep (1985)
A jakie kompozycje Slayera znalazły się w czołowej dziesiątce? Tego dowiecie się z galerii umieszczonej na samej górze niniejszego artykułu.