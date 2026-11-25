Oto najlepsze utwory Slayera według użytkowników Rate Your Music. Sprawdź TOP10

Slayer to jeden z najważniejszych zespołów w historii metalu. Amerykańska grupa, która powstała w 1981 roku, należy do tzw. Wielkiej Czwórki Thrash Metalu, obok Metalliki, Megadeth oraz Anthraxu.

Zespół zadebiutował na rynku w 1983 za sprawą albumu Show No Mercy. Muzycy odcisnęli bardzo silne piętno na scenie metalowej. No i mieli olbrzymi wkład w zdefiniowanie thrashu i jego rozwój. Co do tego nikt nie ma raczej wątpliwości.

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Formacja działała nieprzerwanie do 2019 roku. Wydawało się, że grupa – po ogłoszeniu przejścia na koncertową emeryturę – nigdy już więcej nie zagra. Muzycy jednak długo nie wytrzymali bez sceny. W 2024, po pięcioletniej przerwie, amerykańska ekipa wróciła na scenę. I od tamtej pory gra kilka koncertów rocznie.

Wróćmy teraz do historii Slayera. Wybór najlepszych nagrań zespołu o tak potężnym dorobku nigdy nie jest łatwym zadaniem – zwłaszcza gdy mowa o grupie, która ma na koncie albumy uznawane dziś za absolutny kanon gatunku.

Ze wsparciem, w tym zakresie, przybyli użytkownicy bardzo popularnego serwisu Rate Your Music. Przypomnijmy, że na tej stronie można oceniać albumy i utwory w skali 1-5 (z połówkami). Zawartość RYM to prawdziwa kopalnia wiedzy dla każdego melomana. Czas więc sprawdzić, jak społeczność tej platformy oceniła poszczególne kompozycje z dyskografii Slayera.

Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki, zaprezentujemy miejsca 20-11. Oto one:

20. Spirit in Black (1990)

(1990) 19. Piece by Piece (1986)

(1986) 18. Jesus Saves (1986)

(1986) 17. Necrophiliac (1985)

(1985) 16. Kill Again (1985)

(1985) 15. Altar of Sacrifice (1986)

(1986) 14. Mandatory Suicide (1988)

(1988) 13. Silent Scream (1988)

(1988) 12. The Antichrist (1983)

(1983) 11. At Dawn They Sleep (1985)

A jakie kompozycje Slayera znalazły się w czołowej dziesiątce? Tego dowiecie się z galerii umieszczonej na samej górze niniejszego artykułu.

Poniżej przypominamy ciekawostki o albumie Seasons in the Abyss od Slayera: