Baby Lasagna ogłasza koncert w Warszawie! Gwiazda Eurowizji powraca do Polski

Baby Lasagna, chorwacki artysta, który w 2024 roku podbił serca europejskiej publiczności, ogłosił swój powrót do Polski! Marko Purišić, bo tak brzmi jego prawdziwe imię, zdobył międzynarodową sławę dzięki swojemu energetycznemu występowi na Eurowizji z utworem 'Rim Tim Tagi Dim', zajmując ostatecznie drugie miejsce, ale wygrywając głosowanie widzów. Jego muzyka to wybuchowa mieszanka pop-punku, techno, metalu i house, która gwarantuje niezapomniane wrażenia na żywo. Jesienią artysta ponownie odwiedzi nasz kraj w ramach europejskiej trasy koncertowej 'End the Party Tour 2026', a jednym z przystanków będzie Warszawa. Trasa ta zapowiada powrót do jego muzycznych korzeni, czyli mocniejszych, alternatywnych i metalowych brzmień. Fani cięższych klimatów z pewnością mają na co czekać, ponieważ będzie to zupełnie nowa odsłona artysty, który po sukcesie debiutanckiego albumu 'DMNS & Mosquitoes' nie zwalnia tempa.

Baby Lasagna w studiu Eski ROCK!

Baby Lasagna w Warszawie 2026. Kiedy i gdzie odbędzie się koncert?

Wszystkich fanów Baby Lasagna z pewnością najbardziej interesują szczegóły dotyczące warszawskiego występu. Koncert odbędzie się 30 listopada 2026 roku, a miejscem, które ugości chorwackiego artystę, będzie Teatr Palladium przy ulicy Złotej 9. Wydarzenie w stolicy jest częścią większej, trzymeczowej wizyty w Polsce w ramach trasy 'End the Party Tour 2026'. Oprócz Warszawy, Marko Purišić zagra również dzień wcześniej, 29 listopada w Poznaniu, oraz dzień później, 1 grudnia w Krakowie. To świetna okazja, by zobaczyć na żywo, jak sceniczną energię, znaną z Eurowizji, artysta przekłada na klubowe warunki. Warto pamiętać o ograniczeniach wiekowych. Osoby powyżej 13. roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodzica, natomiast uczestnicy poniżej 13. roku życia mogą wziąć udział w koncercie wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

DATA KONCERTU: 30 listopada 2026 r.

30 listopada 2026 r. MIASTO: Warszawa

Warszawa GDZIE: Teatr Palladium, ul. Złota 9

Teatr Palladium, ul. Złota 9 GODZINA: otwarcie bram 19:00, koncert 20:00

Baby Lasagna w Warszawie 2026 - BILETY

Bilety na warszawski koncert Baby Lasagna są już w sprzedaży. Wejściówki można było nabywać od 6 marca 2026 roku. Cena biletu na to wyjątkowe wydarzenie została ustalona na 139 złotych. To jednolita cena dla wszystkich chętnych, którzy chcą zobaczyć na żywo chorwacką gwiazdę. Oficjalna dystrybucja biletów odbywa się za pośrednictwem kilku platform biletowych, w tym mticket.pl, StubHub, TicketSwap oraz eventim.pl. Organizatorzy zachęcają do zakupu wejściówek wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży, aby uniknąć problemów z nieoryginalnymi biletami. Na ten moment wciąż można kupić bilety, jednak biorąc pod uwagę rosnącą popularność artysty, warto nie zwlekać z decyzją o zakupie.