Beck zapowiada pierwszy od 7 lat album! Jest już pierwszy singiel z „Ride Lonesome”

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-16 7:49

Po entuzjastycznym przyjęciu niedawno opublikowanego singla „Ride Lonesome”, który NPR określiło jako „równie poruszający i znakomicie wyprodukowany, co najbardziej cenione utwory Becka”, artysta oficjalnie zapowiada nowy album. „Ride Lonesome”, następca nagrodzonego statuetką Grammy „Hyperspace”, ukaże się 18 września i jest już dostępny w przedsprzedaży.

Muzyk Beck siedzi na kanapie w ciemnym wnętrzu przy szachownicy. O nowym albumie przeczytasz na EskaRock.
Autor: Mikai Karl/ Materiały prasowe

Zapowiedzi albumu towarzyszy premiera drugiego singla „In The Night”. To subtelna, pełna uroku kompozycja poświęcona nocnym rozmyślaniom, której towarzyszy klimatyczny, filmowy teledysk wyreżyserowany przez Mikaia Karla. Producentem klipu jest Ryan Smale, a główną rolę zagrał w nim Denis Lavant, znany z filmów „Piękna praca” i „Zła krew”.

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Podobnie jak „Ride Lonesome”, utwór przywołuje piękne i niepokojące pejzaże dźwiękowe znane z nagrodzonego w 2015 r. statuetką Grammy za Album roku „Morning Phase” oraz jego duchowego poprzednika – klasycznego już „Sea Change” z 2002 r. W nagraniach ponownie wzięło udział wielu muzyków, którzy współtworzyli te przełomowe albumy. Producentem obu nowych utworów jest Beck, a za miks odpowiada Nigel Godrich. Wszystko wskazuje na to, że artysta powraca do dobrze znanej fanom estetyki, jednocześnie nadając jej odświeżone brzmienie.

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Premiera albumu zbiegnie się z rozpoczęciem trasy koncertowej „Ride Lonesome Tour”, która wystartuje 16 września w Queen Elizabeth Theatre w Vancouver. W ramach tournée Beck wystąpi między innymi w Santa Barbara Bowl, Greek Theatre w Los Angeles, Red Rocks Amphitheatre, zagra po dwa koncerty w The Masonic w San Francisco, Massey Hall w Toronto oraz Brooklyn Paramount w Nowym Jorku. Trasa zakończy się 31 października koncertem w The Truth w Nashville.

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