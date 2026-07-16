Colours of Ostrava 2026 wystartowało! Na scenie pojawią się światowe gwiazdy

Gdzie i kiedy odbędzie się Colours of Ostrava 2026?

Zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od polskiej granicy, w dniach od 15 do 18 lipca 2026 roku, ma miejsce kolejna odsłona jednego z najbardziej cenionych wydarzeń kulturalnych w naszej części kontynentu. Miejscem akcji niezmiennie pozostają surowe, poprzemysłowe tereny Dolní Vítkovice w czeskiej Ostrawie, gdzie impreza odbywa się regularnie od 2002 roku. To potężne, wielogatunkowe przedsięwzięcie przyciąga każdego lata dziesiątki tysięcy sympatyków muzyki z najróżniejszych zakątków globu. Organizatorzy nie zwalniają tempa i w 2026 roku ponownie zaserwują uczestnikom starannie wyselekcjonowaną mieszankę brzmień, artystycznych eksperymentów oraz angażujących paneli dyskusyjnych, budując w ten sposób niezwykłą, społeczną i kulturalną wspólnotę.

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Kto zagra na Colours of Ostrava 2026? Twenty One Pilots i Lorde wśród największych gwiazd

Tegoroczny program pęka w szwach od głośnych nazwisk oraz intrygujących debiutantów z całego świata. Wiadomo już, że na scenie zaprezentuje się formacja Twenty One Pilots, przywożąc ze sobą świeży materiał po dłuższej przerwie wydawniczej. Fani mogą również liczyć na wielki powrót wokalistki LP oraz długo wyczekiwany na czeskiej ziemi występ kultowego producenta, Moby'ego. Obok nich zaśpiewa nowozelandzka ikona Lorde, zdobywający szczyty list przebojów Teddy Swims oraz japońska sensacja Atarashii Gakko!. Line-up zasila także amerykańska piosenkarka Audrey Nuna, kojarzona z produkcją "KPop Demon Hunters", a z brytyjskiej i globalnej sceny przyjadą Skunk Anansie, The Libertines, Paris Paloma czy Queen Omega & The Royal Souls. Nie zabraknie lokalnych akcentów i wschodzących talentów, takich jak Tata Bojs, Sofian Medjmedj, The Tap Tap, Gufrau oraz Bert & Friends. Uzupełnieniem będą niekonwencjonalne projekty pokroju Kirara, Jambinai oraz Turtle Island, udowadniające niesamowitą różnorodność imprezy.

Oprócz potężnej dawki dźwięków, organizatorzy od lat kładą ogromny nacisk na intelektualną i pobudzającą do myślenia stronę wydarzenia. Kluczowym elementem pozostaje w tej materii forum Meltingpot, które uchodzi za największy interdyscyplinarny panel dyskusyjny na Starym Kontynencie. To właśnie tam w jednym miejscu spotykają się wybitni naukowcy, psycholodzy, medycy, artyści oraz wpływowi liderzy opinii. Ich debaty poruszają najgorętsze kwestie społeczne, technologiczne oraz kulturowe, tworząc idealną przestrzeń do czerpania inspiracji i nawiązywania wartościowych kontaktów międzyludzkich.

Na odwiedzających czeka aż cztery dni wypełnione po brzegi zróżnicowanymi aktywnościami, rozsianymi po rozmaitych lokalizacjach. Muzyki można słuchać zarówno pod gołym niebem na gigantycznych, otwartych placach, jak i w niewielkich, bardziej intymnych salach czy dedykowanych strefach tematycznych. Festiwalowy klimat budują dodatkowo występy teatralne, angażujące warsztaty, pokazy kinowe i różnorodne akcje artystyczne. Wszystko to znakomicie rezonuje z majestatycznym otoczeniem dawnych hut oraz nieczynnych fabryk, tworząc spójną i niepodrabialną całość.

Magia tego miejsca opiera się przede wszystkim na fantastycznym mariażu monumentalnej, pofabrycznej infrastruktury z pulsującym życiem artystycznym. Tereny Dolní Vítkovice zapewniają scenerię, której próżno szukać na typowych, polnych festiwalach. To właśnie dzięki tej unikalnej aurze nadchodząca edycja imprezy jawi się jako absolutny punkt obowiązkowy na wakacyjnej mapie Europy, dając gwarancję przeżycia niesamowitych chwil w towarzystwie ulubionych wykonawców.

Eska ROCK jest na miejscu i będzie relacjonować dla Was to wydarzenie! Eska ROCK ma patronat nad Colours of Ostrava -rozdawaliśmy zaproszenia na antenie, są z nami też słuchacze, którzy wygrali zaproszenia wraz z przelotem, w konkursie sponsorowanym przez Lotnisko w Ostrawie.