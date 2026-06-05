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Alex Spencer wraca do Polski! Pierwszy headlinerski koncert w stolicy

Alex Spencer to jeden z najbardziej obiecujących brytyjskich twórców młodego pokolenia, który błyskawicznie zdobywa uznanie na europejskiej scenie indie rocka. Dziewiętnastoletni artysta ma już za sobą udany debiut przed polską publicznością. Wiosną tego roku wystąpił jako support Louisa Tomlinsona w gliwickiej arenie, gdzie spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Teraz muzyk wraca do naszego kraju z autorskim materiałem, a jego solowy występ wyznacza zupełnie nowy etap relacji z tutejszymi fanami.

Publiczność może liczyć na przekrój jego dotychczasowej twórczości, w tym utwory z najnowszych wydawnictw takich jak album "Masks" czy singiel "Farewell To Forever". Rozpoznawalność wokalisty dodatkowo podbija fakt, że jego kompozycja "Nightmares" trafiła na oficjalną ścieżkę dźwiękową gry EA SPORTS FC25, docierając tym samym do zupełnie nowej grupy słuchaczy. Zapowiada się wieczór pełen młodzieńczej energii i melodyjnych, gitarowych brzmień.

Kiedy i gdzie odbędzie się koncert Alexa Spencera?

Występ młodego Brytyjczyka został już oficjalnie potwierdzony i wprowadzony do kalendarza muzycznych wydarzeń. Koncert odbędzie się 9 września 2026 roku. Na miejsce tego solowego spotkania z fanami wybrano Klub BARdzo bardzo w Warszawie. Zmiana formatu z dużej hali na mniejszy lokal oznacza, że widownia będzie miała okazję do bliskiego kontaktu z artystą. Tego typu przestrzeń sprzyja bezpośredniej interakcji i pozwala lepiej wczuć się w klimat muzyki z pogranicza rocka i popu. Według udostępnionych harmonogramów wydarzenie zaplanowano na godziny wieczorne. Na ten moment organizatorzy nie przekazali jeszcze informacji o ewentualnym supporcie.

DATA KONCERTU: 9 września 2026 r.

9 września 2026 r. MIASTO: Warszawa

Warszawa GDZIE: Klub BARdzo bardzo

Klub BARdzo bardzo GODZINA: 20:00

20:00 SUPPORT: Nieogłoszony

Alex Spencer w Warszawie 2026 - BILETY, CENY

Harmonogram sprzedaży wejściówek na stołeczny koncert jest już dokładnie znany. Dystrybucja biletów wystartuje 5 czerwca 2026 roku o godzinie 10:00. Oficjalnymi kanałami sprzedaży dla tego wydarzenia są platformy eBilet oraz Eventim, gdzie o wyznaczonej porze udostępnione zostaną odpowiednie pule. Organizatorzy nie zaplanowali żadnej wcześniejszej przedsprzedaży dla wybranych grup, dlatego wszyscy zainteresowani mają równe szanse na zakup w tym samym czasie. Pełen cennik w głównych serwisach nie został jeszcze opublikowany i będzie widoczny dopiero w chwili rozpoczęcia dystrybucji. W systemie platformy Going pojawiła się jednak wstępna informacja o kwocie startowej za wejście ogólne. Ostateczne koszty uczestnictwa w imprezie trzeba będzie zweryfikować bezpośrednio na stronach dystrybutorów w dniu zakupu.

Bilety na koncert: od 55,99 zł

Galeria: 10 rockowych albumów na podstawie książek. Muzyka i literatura świetnie się uzupełniają!