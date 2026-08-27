Ten numer okazał się koszmarem! Gitarzysta Rush zdradził, jaki numer dał mu najbardziej w kość na próbach przed powrotem

Powrót kanadyjskiej formacji Rush na scenę wydawał się czymś mało realnym. Zważywszy na to, że w 2020 roku zmarł perkusista Neil Peart. Niemożliwe jednak nie istnieje. Na początku czerwca 2026 rozpoczęła się trasa Fifty Something. Pierwszy koncert, po przerwie trwającej prawie jedenaście lat, odbył się w The Forum w Inglewood w Kalifornii.

Zanim jednak do tego doszło, muzycy Rush spędzili sporo czasu na próbach. Wokalista i basista Geddy Lee oraz gitarzysta Alex Lifeson musieli się zgrać z nowymi osobami w składzie: perkusistką Aniką Nilles oraz klawiszowcem Lorenem Goldem.

Lifeson szybko się zorientował, że ponowne opanowanie skomplikowanych kompozycji Rush po tak długiej przerwie wymaga tytanicznej pracy.

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Chcieliśmy być lepsi niż kiedykolwiek wcześniej. Nie tylko równie dobrzy jak kiedyś. Ponadto rzuciliśmy sobie wyzwanie w postaci numerów, których nie graliśmy od dawna. Po jedenastu latach przerwy każdy utwór był wyzwaniem, ale przywrócenie "A Farewell To Kings" wymagało ogromu pracy. To był prawdopodobnie najtrudniejszy utwór do opanowania ze wszystkich – powiedział gitarzysta Rush w wywiadzie dla Rolling Stone Australia.

Taki wybór raczej nie dziwi. Utwór tytułowy z płyty, która ukazała się na rynku w 1977, nie była wykonywana przez zespół od... czerwca 1979. – Pod kątem czysto psychologicznym ten numer wykańcza głowę. Jest po prostu dziwny strukturalnie. Każda część sama w sobie jest skomplikowana do zagrania. A kiedy do tego dodasz… no chociażby sam początek: brzmi jak spacer po parku, ale wcale nim nie jest. Wstęp ciągle się zmienia. Zarówno na początku, jak i na końcu dodawane są i odejmowane pojedyncze uderzenia, a ty musisz zapamiętać dokładną kolejność. Następnie przechodzisz do otwierającego riffu. Jest on podchwytliwy do zagrania dla gitarzysty. Zmagam się z tym. Gram na gitarze klasycznej od dawna, ale moje dłonie nie pracują już tak jak kiedyś. . Bardzo ciężko pracuję, by sprowadzić je do tamtego poziomu i jak dotąd idzie mi całkiem dobrze, tak sądzę – dodał Lifeson.

Rush zagra w Polsce w 2027. I to po raz pierwszy w historii!

W ramach wspomnianej trasy, grupa po raz pierwszy zaprezentuje się w Polsce. Wiadomo już, że koncert odbędzie się 27 marca 2027 w krakowskiej Tauron Arenie (organizatorem jest agencja Alter Art, a bilety cały czas są w sprzedaży).

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