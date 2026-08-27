Max Cavalera już myśli o kolejnym albumie Soulfly. "Mam już kilka pomysłów"

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-08-27 12:01

Max Cavalera nie ma zamiaru zwalniać tempa i już spogląda w przyszłość! Choć od premiery trzynastego albumu Soulfly minęło zaledwie kilka miesięcy, lider formacji oficjalnie potwierdził, że zaczął już zbierać pierwsze pomysły na jego następcę.

Max Cavalera gra na gitarze i śpiewa do mikrofonu na koncercie. O planach Soulfly przeczytasz na EskaRock.
Autor: Justyna Klorek Soulfly

Soulfly już szykuje następcę "Chamy"! Max Cavalera zdradza plany zespołu 

Formacja Soulfly, na której czele stoi wokalista i gitarzysta Max Cavalera, działa na rynku już od prawie trzech dekad. Przez ten czas zespół wypuścił w świat trzynaście studyjnych wydawnictw. Dyskografię Soulfly, na ten moment, zamyka krążek Chama z października 2025 roku. 

Choć od premiery wspominanego albumu nie minął jeszcze nawet rok, to Cavalera już intensywnie myśli o jego następcy. 

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Mam już pewne pomysły na nowy album Soulfly, ponieważ szczerze wierzę, że "Chama" to dla mnie wyznacznik – płyta, która nakreśliła fundamenty pod to, czym Soulfly stanie się w ciągu najbliższych 10 lat. Dlatego uważam, że kolejny krążek jest nawet ważniejszy niż "Chama", bo stanowi kontynuację tego, co zaczęliśmy. Myślę, że to coś, wraz z czym możemy ewoluować. Możemy to dalej rozwijać i jeszcze głębiej wejść w ten pomysł – powiedział Max Cavalera w podcaście Laughing Monkey With Shawn Ratches

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We wspomnianej rozmowie lider Soulfly dodał także, że jest pod wrażeniem tego, co prezentuje jego syn Zyon Cavalera, który jest perkusistą. On był również współproducentem ostatniej płyty grupy. – Uwielbiam to, co dzieje się teraz w zespole pod względem muzycznym. Zyon gra jak natchniony. Nazywamy go "Ośmiornicą", bo za zestawem wygląda dokładnie jak ona. Kiedy gramy na festiwalach, perkusiści innych zespołów stoją z boku sceny i przez cały koncert gapią się tylko na niego, ignorując mnie. To naprawdę coś fantastycznego – podsumował muzyk.

Jakie zdanie na temat sztucznej inteligencji ma Max Cavalera?

Sztuczna inteligencja coraz śmielej zagląda do studiów nagraniowych. Na jej temat, w jednym z wywiadów, postanowił wypowiedzieć się Max Cavalera. – Sztuczna inteligencja nie potrafi połączyć ludzi. Mnie i Dino Cazaresa, Chino Moreno czy Toma Arayi [Cavalera wspomina tutaj wokalistów, z którymi na przestrzeni lat współpracował - przyp. red.]. Nie potrafi stworzyć z tego fajnej piosenki. Sztuczna inteligencja nigdy tego nie zrobi. Nie będzie w stanie. Zrobią fałszywą kserokopię, ale to nie to samo… Nie obchodzi mnie to, co mówią ludzie. To nie to samo, stary. I nigdy nie będzie – wyjaśnił muzyk w podcaście RRBG. Mimo sceptycyzmu, Cavalera nie skreśla tej technologii całkowicie. 

Mam nadzieję, że będziemy mogli współistnieć z AI. To moje życzenie. Bo myślę, że część z tego może przynieść korzyści, jeśli zostanie to zrobione we właściwy sposób – podsumował. 

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