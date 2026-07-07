Nie tylko mocna kawa - jak dobrze dobrany materac pomaga odzyskać energię po ciężkim dniu?

Co wpływa na energię w ciągu dnia i dlaczego materac jest ważny?

Energia nie bierze się wyłącznie z kalorii, ambicji i kofeiny. Jej najcichszym źródłem jest sen: głęboki, nieprzerywany, pozwalający mięśniom odpocząć, a układowi nerwowemu zwolnić tempo. Mówiąc o higienie snu, wymieniamy zaciemnienie sypialni, niższą temperaturę, odłożenie telefonu. Rzadziej pytamy o fundament: podłoże, na którym ciało spędza jedną trzecią doby.

Materac dobrany po macoszemu może być zbyt twardy, zbyt miękki, za ciepły lub niedopasowany do ulubionej pozycji snu. Skutek? Kręgosłup nie odpoczywa w naturalnej pozycji, barki i biodra są uciskane, ciało częściej zmienia ułożenie, a sen staje się płytki. Rano nie budzimy się wypoczęci, tylko „poskładani” po walce z łóżkiem.

Jak znaleźć dobry materac?

Tu warto ostudzić entuzjazm: niestety nie istnieje jeden materac idealny dla wszystkich. W tym tkwi cały szkopuł. Pytanie „jak wybrać materac?” nie powinno zaczynać się od ceny ani mody, lecz od człowieka: jego wagi, wzrostu, pozycji snu, dolegliwości kręgosłupa, skłonności do przegrzewania się i preferencji co do odczuwalnej miękkości.

Dobre materace podpierają ciało tam, gdzie potrzebuje stabilności, i ustępują tam, gdzie nacisk jest największy. Dla jednej osoby będzie to model średnio twardy, dla innej twardszy, a dla kogoś śpiącego na boku — otulająca pianka memory. Dlatego ważna jest rozmowa ze specjalistą i test we własnej sypialni.

Czy materace piankowe są lepsze od sprężynowych?

Nie lepsze, tylko inne. Materace piankowe mogą być termoelastyczne, wysokoelastyczne, bardziej otulające lub bardziej sprężyste. Pianka memory reaguje na ciepło ciała i pomaga redukować punkty nacisku; pianka HR szybciej wraca do formy i daje stabilniejsze podparcie.

Materace sprężynowe także przeszły długą drogę. Bonellowe pracują większą powierzchnią, natomiast nowoczesne modele kieszeniowe działają punktowo. Wysoka elastyczność punktowa sprawia, że to często najlepszy wybór dla par — ruch jednej osoby jest mniej odczuwalny po drugiej stronie łóżka.

„W modelach kieszeniowych każda sprężyna znajduje się w osobnej kieszeni, co pozwala na odpowiednie podparcie wszystkich partii ciała. Ten typ sprawdzi się świetnie u osób z większą masą ciała, ponieważ charakterystyczna budowa minimalizuje efekt falowania i wpływa pozytywnie na żywotność materaca”. - Anita Sikora, kierownik sprzedaży w sklepie Materace Dla Ciebie.

Jaki wybrać materac? Poznaj ranking produktów!

Rynek materacy wydaje się obecnie nieskończony. Jak w tym całym gąszczu ofert znaleźć model na miarę swoich potrzeb? Na podstawie opinii zarówno ekspertów, jak i użytkowników wyłoniliśmy mały ranking najlepszych materacy. I choć zawsze wybór modelu powinien być kwestią indywidualną, to warto potraktować te pozycje jako punkt wyjścia w swoich poszukiwaniach!

1. Materac piankowy memory Erato Plus

Materac Erato Plus to piankowy model z warstwą pianki memory i stabilną bazą ComfortBase. Sprawdzi się u osób, które oczekują delikatnego dopasowania, redukcji nacisku i snu bez przenoszenia drgań.

Autor: Materace dla Ciebie / Materiały prasowe

2. Materac wysokoelastyczny z memory Ceres

Materac Ceres łączy grubszą warstwę pianki VISCO z pianką wysokoelastyczną HR. Dwie strony twardości pozwalają wybrać między miękkim otuleniem a średnio twardym podparciem.

Autor: Materace dla Ciebie / Materiały prasowe

3. Materac Sensit H3

Sensit H3 to propozycja dla tych, którzy potrzebują solidniejszego podparcia. FlexyLateks, VISCO i HR tworzą wysoki, piankowy materac premium dla osób szukających twardszego komfortu.

Autor: Materace dla Ciebie / Materiały prasowe

4. Multipocket memory Perseusz

Multipocket memory Perseusz łączy 508 sprężyn na m² z pianką memory. Siedem stref twardości, elastyczność punktowa oraz strona gładka i samomasująca czynią go mocnym kandydatem dla par.

Autor: Materace dla Ciebie / Materiały prasowe

Gdzie szukać dobrego materaca?

Najrozsądniej tam, gdzie za produktem stoi wiedza, a nie wyłącznie opis w katalogu. Warto przyglądać się polskim producentom i sklepom, które potrafią przeprowadzić klienta przez wybór bez presji. Tak działa m.in. sklep Materace Dla Ciebie: w ofercie dostępne są nowoczesne modele materacy, a w wyborze pomagają eksperci znający różnice między materiałami i twardościami.

Istotna jest możliwość bezpłatnego testowania materaca przez 30 dni we własnym łóżku, którą sklep oferuje! Dlaczego to tak ważne? Dopiero kilka nocy pokazuje, czy ciało naprawdę odpoczywa. Bo energia po ciężkim dniu nie zaczyna się rano przy ekspresie. Zaczyna się wieczorem — od miejsca, w którym ciało może odłożyć ciężar całego dnia.

Materiał sponsorowany