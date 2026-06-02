Jesteśmy gotowi płacić więcej za remonty i prace budowlane, ale oczekujemy jakości i przewidywalności. Analiza OLX

Rośnie zainteresowanie „dużymi” pracami remontowo-budowlanymi

Badanie zrealizowane przez Danae na zlecenie OLX jednoznacznie pokazuje, że prace z zakresu budów i remontów należą do tych, które konsumenci najczęściej zlecają specjalistom. Aż 70% wszystkich respondentów uczestniczących w ankiecie deklarowało, że korzystało z tego typu płatnych usług w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jeszcze większy procent badanych (76%) planuje zlecić je w przeciągu najbliższego roku.

Doprecyzowanie tych deklaracji przynoszą odpowiedzi ilustrujące rodzaj prac, które respondenci planują powierzyć fachowcom. Najczęściej są to specjalistyczne usługi, takie jak położenie gładzi czy podłogi (38%). Nieco rzadziej drobne prace zlecane tzw. złotej rączce (36%). Tym jednak, co pozwala na optymizm wśród wykonawców jest fakt, że znaczący odsetek respondentów planuje duże inwestycje – instalacje hydrauliczne czy elektryczne (29%), wykończenie domu lub mieszkania (22%) czy prace budowlane przy domu lub w ogrodzie (21%).

Dane te pokazują, że konsumenci coraz częściej myślą o bardziej kompleksowych realizacjach, a nie jedynie o usuwaniu bieżących usterek. To zaś oznacza stabilny popyt na usługi remontowo-budowlane, za którymi idzie większa gotowość klientów do ponoszenia wyższych kosztów. Dla branży to też sygnał, że obecnie konkurencyjność coraz częściej buduje się nie ceną, lecz organizacją pracy, komunikacją i przewidywalnością realizacji.

Inwestorzy planują większe wydatki

Rosnący zakres planowanych prac budowlano-remontowych przekłada się na wyższe budżety. Ich największa część, obejmująca niemal połowę planowanych zleceń, mieści się w przedziale od 1000 do 9999 zł, przy czym ponad 20% z nich to te zakładające wydatki od 4 tysięcy wzwyż. Wyniki badania pokazują jednak wyraźną tendencję do zwiększania nakładów na tego typu usługi. Potwierdza to zestawienie wydatków na zakończone już inwestycje z tymi, które znajdują się w fazie planowania. Prace o wartości do 1000 zł odpowiadały za 25% zrealizowanych usług, ale w przypadku tych przyszłych stanowią już tylko 15%. Jednocześnie rośnie udział dużych inwestycji. Projekty na poziomie co najmniej 20 tys. zł stanowią 23% planowanych prac wobec 18% tych zakończonych.

Nie chcemy tanio i szybko, tylko dobrze

Chociaż koszt usługi pozostaje jednym z najistotniejszych kryteriów wyboru wykonawcy, to okazuje się, że większe znaczenie ma gwarancja, że prace zostaną zrealizowane zgodnie z planem (73% badanych). Nie dziwi zatem fakt, że decydując się na usługę nie oczekujemy deklaracji, że będzie szybko i tanio, a tego, że zostanie ona zrealizowana dobrze (6% i 5% vs 83%). Deklaracje te znajdują odzwierciedlenie w kolejnych wnioskach z badania - dla 73% osób planujących remont kluczowe jest poczucie bezpieczeństwa i przekonanie, że realizacja przebiegnie zgodnie z ustalonym harmonogramem. To zaś powinno znaleźć odbicie w sposobie organizacji pracy, która dla badanych jest równie istotna. Klienci oczekują też od wykonawców przejęcia odpowiedzialności za koordynację działań i ograniczenia liczby decyzji po swojej stronie. Preferują też model, w którym jeden wykonawca wykonuje szerszy zakres prac.

A kiedy pan mi to zrobi, czyli o terminach

Wydawać mogłoby się, że wyniki badania zrealizowanego na zlecenie OLX definitywnie obalają mit o długich tygodniach oczekiwań na fachowca od budowy czy remontu. Okazuje się, że klienci znajdują ich szybko – 28% badanych deklaruje, że znajduje wykonawcę w ciągu 24 godzin, a kolejnym 25% zajmuje to kilka dni. Deklaracje te stoją jednak w sprzeczności z danymi pochodzącymi z ankiety zrealizowanej wśród wykonawców. Zdaniem tej grupy na wolny termin średnio trzeba czekać ponad 50 dni. A to oznacza, że chociaż o dobrego specjalistę łatwiej niż jeszcze kilka lat temu, to jednak większe prace warto planować z wyprzedzeniem. I wydaje się, że większości klientów realia te są znane. Dlatego też 40% z nich zakłada rozpoczęcie remontu za 2–3 miesiące, a 26% nawet za 4–6 miesięcy.

Rynek usług remontowo-budowlanych wyraźnie się zmienia. Jeszcze kilka lat temu wielu klientom kojarzył się głównie z ryzykiem związanym z jakością realizacji. Dziś oczekiwania wobec fachowców są znacznie większe. Liczy się nie tylko samo wykonanie prac, ale również sposób organizacji całego procesu, komunikacja czy przewidywalność działań. Potwierdzenia tych kompetencji poszukujemy analizując wcześniejsze realizacje fachowców, z którymi planujemy podjąć współpracę. Kluczową rolę pełnią też rekomendacje, dzięki którym możemy dowiedzieć się, czy wykonawca pracuje zgodnie z ustaleniami i harmonogramem oraz czy spełnia standardy jakości, których oczekujemy – mówi Kamil Szabłowski, PR & Communication Manager OLX.

A ponieważ źródłem tej wiedzy są nie tylko znajomi i rodzina, ale coraz częściej internet, umożliwiliśmy osobom i firmom świadczącym usługi remontowo-budowlane obecnym na OLX, opcję prezentacji swoich realizacji. Równocześnie mogą oni uzyskać ocenę swoich poprzednich klientów. Dzięki temu w jednym miejscu mogą gromadzić portfolio i oceny, a tym samym skuteczniej docierać do zleceniodawców – dodaje Szabłowski.

Opracowane na podstawie wyników badania zrealizowanego przez Danae na zlecenie OLX, połączonymi metodami CAWI I CATI. Konsumenci n=1000, wykonawcy n=500. Styczeń-kwiecień 2026 r.

