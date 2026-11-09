BIELIK SUMMIT: premiery nowych modeli od twórców Bielik.AI. Na scenie Bagiński, profesor Dragan i minister finansów

Gwiazdy i politycy na konferencji o AI. Kto pojawi się na BIELIK SUMMIT?

Koniec listopada zapowiada się naprawdę gorąco, a wszystko za sprawą wydarzenia, które połączy świat najnowszych technologii z postaciami znanymi z pierwszych stron gazet. Już 26 listopada w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie odbędzie się BIELIK SUMMIT 2026 – konferencja poświęcona sztucznej inteligencji, która przyciągnie nie tylko ekspertów z branży, ale także znane nazwiska ze świata kultury, mediów i polityki.

Organizatorzy zapowiadają prawdziwe spotkanie na szczycie, podczas którego poruszone zostaną tematy zmieniające naszą rzeczywistość. Na uczestników czeka ponad 50 wystąpień i panele z udziałem przeszło 100 prelegentów.

Tomasz Bagiński, prof. Dragan i minister finansów na jednej scenie

Lista gości specjalnych robi wrażenie i pokazuje, że sztuczna inteligencja to temat, który interesuje wszystkich. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się m.in. reżyser i producent Tomasz Bagiński, a także ceniony fizyk i fotograf prof. Andrzej Dragan. Obok nich pojawią się też przedstawiciele świata polityki i biznesu, w tym Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański.

Na scenach wystąpią również takie postaci jak dr Maciej Kawecki, Artur Kurasiński, Magdalena Dziewguć, Dariusz Piotrowski, Pamela Krzypkowska, płk Piotr Turek, Piotr Sankowski, Magdalena Gajownik, Marek Magryś, Piotr Mieczkowski oraz tajemniczy Psyho. Oczywiście nie zabraknie też twórców polskiego modelu językowego – na czele z Sebastianem Kondrackim, Sonią Staniek i Remigiuszem Kinasem.

Co czeka na uczestników? Premiery i nagrody

BIELIK SUMMIT 2026 to jednak nie tylko spotkania ze znanymi osobami. Przede wszystkim będzie to miejsce premier nowych modeli i rozwiązań od twórców Bielik.AI. Uczestnicy jako pierwsi dowiedzą się, w jakim kierunku rozwija się polska technologia. W specjalnej Strefie Community będzie można osobiście spotkać jej twórców i porozmawiać o kulisach ich pracy.

Podczas wydarzenia zostaną także wręczone prestiżowe nagrody BIELIK AWARDS 2026. Konkurs ten wyróżnia firmy i instytucje, które wdrożyły u siebie rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i osiągnęły dzięki nim wymierne efekty. Dyskusje będą toczyć się na czterech scenach, poświęconych biznesowi, technologii, bezpieczeństwu i kluczowym kierunkom rozwoju AI.

Wyjątkowy wieczór z prof. Andrzejem Draganem

Zwieńczeniem całego dnia pełnego prelekcji i dyskusji będzie wyjątkowe spotkanie wieczorne. Jego głównym punktem ma być rozmowa zatytułowana „Opisać niezrozumiałe: Andrzej Dragan i Remek Kinas o fizyce, sztucznej inteligencji i granicach rozumienia”. Zapowiada się fascynująca podróż po świecie nauki i technologii, która wykracza daleko poza utarte schematy.

Wydarzenie ma stać się przestrzenią do spotkań liderów biznesu, menedżerów, praktyków AI i przedstawicieli startupów. Organizatorzy podkreślają, że tegoroczna edycja kładzie jeszcze większy nacisk na praktykę i bezpośrednie spotkania, a partnerzy szykują dla uczestników dodatkowe aktywności i atrakcje.