Te teksty bawią Polaków do dziś! Sprawdź w quzie, czy pamiętasz kultowe cytaty Siary z "Kilera"

Wielu i wiele z pewnością szczególnie kojarzy postać Stefana „Siary” Siarzewskiego z produkcji Kiler oraz Kiler-ów 2-óch. W rolę brawurowo wcielił się Janusz Rewiński. Karierę aktorską rozpoczął już w czasie studiów, początkowo skupiając się na grze w teatrze i w kabaretach. Rozpoznawalność zyskał w latach 90., a to za sprawą udziału w słynnym Kabarecie Olgi Lipińskiej, w którym wcielał się w "Miśka" - gruboskórnego dyrektora teatru.

Kolejne lata tej dekady to role w innych klasykach. Poza wspomnianymi Kilerze i Kiler-óch 2-óch aktor wystąpił w Podróżach Pana Kleksa oraz kultowym serialu Tygrysy Europy. Co ciekawe, na fali popularności to Januszowi Rewińskiemu właśnie zaproponowano rolę Ferdynanda Kiepskiego w Świecie według Kiepskich, którą odrzucił, a którą przejął ostatecznie Andrzej Grabowski. Poza aktorstwem Rewiński dał się poznać jako poseł na Sejm I kadencji oraz przedsiębiorca.

Najlepsze teksty Siary - pamiętasz je?

Nie da się jednak ukryć, że to rolę Siary zapamiętamy szczególnie. Wspominając Janusza Rewińskiego, który zmarł 1 czerwca 2024 roku, mamy dla Was quiz z najlepszych tekstów tej postaci z produkcji Kiler-ó 2-óch. Pamiętasz je?

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