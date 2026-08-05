"Ranczo" miało też film! Czy pamiętasz fabułę "Ranczo Wilkowyje"? Przekonaj się w quizie!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-08-05 14:52

Serial "Ranczo" niemal natychmiast po swojej premierze w 2006 roku osiągnął ogromny sukces. Na fali tej popularności, twórcy zdecydowali się nakręcić jego pełnometrażową wersję. Mowa o uwielbianej przez fanów projektu produkcji "Ranczo Wilkowyje", która trafiła na ekrany kin w grudniu 2007 roku. Jak dobrze znasz film? Rozwiąż quiz i sprawdź!

Aktorka Ilona Ostrowska z bukietem kwiatów na tle plakatów filmu Ranczo Wilkowyje. Quiz o produkcji znajdziesz na EskaRock.
Autor: Gr�bczewski/ AKPA

Serial Ranczo miał swoją premierę na antenie kanału pierwszego telewizji polskiej na początku marca 2006. Produkcja, opowiadająca o losach Lucy Wilskiej, która wraca do Polski po ciężkim rozwodzie, by zająć się sprzedażą odziedziczonego po prababci dworku, który znajduje się na terenie miejscowości Wilkowyje, a także bohaterach, którzy w związku z tym pojawiają się w życiu Lucy - Kusego, Proboszcza, Wójta, Michałowej i wielu innych, natychmiast podbiła serca polskich widzów. Na fali popularności twórcy - Wojciech Adamczyk, Robert Brutter i Jerzy Niemczuk natychmiast rozpoczęli pracę nie tylko nad kolejnymi sezonami serialu, ale także jego filmowej wersji, której akcja działaby się w międzyczasie, między konkretnymi odsłonami produkcji.

Czas na quiz  z"Ranczo Wilkowyje"

Latem 2007 roku rozpoczął się okres produkcji filmu. Ten został zatytułowany Ranczo Wilkowyje i trafił na ekrany polskich kin dokładnie 26 grudnia 2007 roku. Projekt przyciągnął przed wielkie ekrany tłumy fanów Lucy, Kusego i innych postaci, którzy oczywiście powrócili w swoich rolach także w filmowej wersji. Ranczo Wilkowyje do dziś cieszy się bardzo dużą popularnością i często wyświetlany jest w telewizji. Jak dobrze znasz filmową wersję serialu Ranczo? 

Rozwiąż nasz quiz i przekonaj się:

Jak dobrze znasz film "Ranczo Wilkowyje"? QUIZ dla największych fanów
Pytanie 1 z 10
Kto nakrywa Lucy i Kusego w dworku?

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