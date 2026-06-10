Czy na pewno pamiętasz fabułę "Rancza"? Pzekonaj się w quizie, co wiesz o głównych postaciach serialu

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-10 11:08

Serial "Ranczo" praktycznie natychmiast po swojej premierze zaliczył ogromny sukces i zaskarbił sobie sympatię polskich telewidzów. Nowe odcinki produkcji powstają, a jej starsze wciąż są niezwykle chętnie oglądane. Do tego jej bohaterowie na dobre weszli do rodzimej popkultury. Jak dobrze znasz postacie z serialu "Ranczo"? Sprawdź się!

Jak dobrze znasz bohaterów serialu Ranczo? QUIZ dla wiernych widzów

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Autor: AKPA QUIZ o bohaterach serialu "Ranczo"

W naszym kraju od lat produkowane są liczne filmy i seriale, nie każdy z nich jednak bije rekordy popularności i całkowicie podbija serca rodzimej publiczności. Coś takiego udało się chociażby serialowi Ranczo, którego pierwszy odcinek został wyemitowany na antenie Telewizji Polskiej 5 marca 2006 roku. Produkcja była emitowana aż do listopada 2016 roku (z przerwą w latach 2009-2011), powstało łącznie dziesięć sezonów, na które złożyło się imponujące 130 odcinków. Choć serial nie był produkowany przez 10 lat, to wciąż jest emitowany na antenie TVP, można go także oglądać na platformie Netflix - do tego trwają prace na plane nowych odcinków! Ranczo na dobre zapisało się w polskiej popkulturze, a duży wpływ miały na to barwne i charyzmatyczne postacie, w których wcielały i wcielali się m.in. Ilona Ostrowska, Paweł Królikowski, Cezary Żak, Artur Barciś, Katarzyna Żak, Marta Lipińska czy Violetta Arlak.

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Znasz kluczowe postacie z "Rancza"?

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Jak dobrze znasz bohaterów serialu "Ranczo"? QUIZ dla wiernych widzów
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