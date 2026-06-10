Czy na pewno pamiętasz fabułę "Rancza"? Pzekonaj się w quizie, co wiesz o głównych postaciach serialu

Serial "Ranczo" praktycznie natychmiast po swojej premierze zaliczył ogromny sukces i zaskarbił sobie sympatię polskich telewidzów. Nowe odcinki produkcji powstają, a jej starsze wciąż są niezwykle chętnie oglądane. Do tego jej bohaterowie na dobre weszli do rodzimej popkultury. Jak dobrze znasz postacie z serialu "Ranczo"? Sprawdź się!

i Autor: AKPA QUIZ o bohaterach serialu "Ranczo"