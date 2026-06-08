Quiz z najlepszych tekstów Dr House’a! Spróbuj je dokończyć!

Serial, w Polsce znany powszechnie pod tytułem Dr House, miał swoją premierę w listopadzie 2004 roku. W rolę tytułową brawurowo wcielił się, co najciekawsze, brytyjski aktor, znany powszechnie z ról raczej komediowych Hugh Laurie. Artysta za swoją pracę na planie produkcji zdobył aż sześć nominacji do Złotego Globu, otrzymując ostatecznie dwie prestiżowe statuetki.

Start światowej rozpoznawalności

Nie da się ukryć, że rola w Housie otworzyła drzwi do światowej kariery dla Hugh. W pierwszej połowie lat 2000. był on już uznaną personą w Wielkiej Brytanii, a to za sprawą produkcji A Bit of Fry and Laurie oraz Czarna Żmija. Choć emisja Dr House'a zakończyła się w maju 2012 roku, to nie równało się to końcowi kariery Lauriego - a wręcz przeciwnie!

Czy znasz najlepsze teksty "Dr House'a"?

Już po Housie, Hugh Laurie pojawił się w cenionych produkcjach, jak Nocny recepcjonista oraz Figurantka. W czasie, gdy emisja Dr House'a zbliżała się do końca, aktor pokazał swoją inną stronę - muzyczną. Już w 2011 roku artysta wydał swój debiutancki album, zatytułowany Let Them Talk, który był utrzymany w stylu bluesa. Z kolejnym wydawnictwem Laurie powrócił po dwóch latach, a na Didn't It Rain poszedł w stronę jazzu i R&B, które wciąż połączone były z bluesem.

Większość świata do dziś kojarzy jednak Hugh Laurie właśnie z rolą niezbyt przyjemnego, a przy tym uznawanego za genialnego lekarza. Ten z pewnością wyróżniał się typowymi dla siebie tekstami - przekonaj się w quizie, czy je pamiętasz!