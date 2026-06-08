Co działo się w serialu "Dr House"? Sprawdź w quizie, czy pamiętasz!

Już w 2001 roku David Shore i Paul Attanasio oraz Katie Jacob zgłosili się do stacji FOX z pomysłem na serial, który łączyłby wątki medyczne z kanwą detektywistyczną. Od początku ich założeniem było, by główny bohater, wybitny lekarz, w każdym odcinku zajmował się innym przypadkiem i krok po kroku odkrywał, co dolega pacjentowi czy pacjentce. Koncept spodobał się, szefowie stacji chcieli jednak, by zrobić z tego inne, medyczne show, a nie coś w stylu Ostrego Dyżuru. Początkowo wymyślono, by produkcja opowiadała historię grupy równych sobie lekarzy, szybko stało się jednak jasne, że musi im ktoś szefować, barwna osobowość, która będzie się znacznie wyróżniać. Tak narodził się Gregory House - cyniczny, niekonwencjonalny, momentami wredny, nieznośny, mizantropiczny, a przy tym błyskotliwy, wręcz genialny lekarz, stojący na czele oddziału diagnostyki. To on był szefem zespołu, którego skład zmieniał się w trakcie emisji serialu. Jego pierwszy odcinek miał premierę 16 listopada 2004 roku i już on został bardzo dobrze przyjęty. Ostatecznie Dr House emitowany był do 2012 roku, powstało osiem sezonów, na które złożyło się 177 odcinków.

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Dziś serial ten cieszy się ogromnym uznaniem, uchodzi za jeden z najlepszych seriali medyczno-dramatycznych w historii, a główny bohater, czyli tytułowy Dr House to postać zupełnie kluczowa dla współczesnej popkultury. Produkcja uzyskała liczne statuetki i nominacje do branżowych nagród, z Emmy, Złotymi Globami, People's Choice Awards czy Writers Guild of America Awards na czele. W 2024 roku minęło 20 lat od premiery Dr House'a - jak dobrze pamiętasz ten serialowy przebój? Sprawdź to w quizie poniżej!

Czy pamiętasz serial Dr House? Sprawdź się w quizie z produkcji Pytanie 1 z 10 Jak nazywał się szpital, w którym pracował House? Princeton-Plainsboro Plainsboro-Jersey New Jersey-Princeton Następne pytanie