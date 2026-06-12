Quiz z imion bohaterów i bohaterek "Rancza"! Czy wiesz kto jak się nazywał?

To dość normalne, że ludzie dyskutują między sobą na temat najróżniejszych filmów czy seriali - zarówno tych bardziej, jak i już nieco mniej aktualnych - prawda? Bardzo często zdarza się (podpowiada nam to własne doświadczenie!), że w przypadku polskich produkcji w którymś momencie po prostu musi pojawić się temat tego jednego, jedynego serialu - mamy na myśli oczywiście Ranczo! Rozmowy na temat tego zupełnie już kultowego dziś projektu dotykają różnych aspektów, a bywa nawet, że stają się szczególnie gorące - szczególnie, gdy okazuje się, że ktoś z towarzystwa Rancza przez całe swoje życie nigdy nie oglądał, a Ci, którzy seans (pewnie nawet nie jeden!) mają za sobą, starają się namówić, by taką zaległość jak najszybciej nadrobić.

Aktorzy z serialu Ranczo po latach. Nie do wiary jak bardzo się zmienili! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wiesz, jak nazywały się postacie z "Rancza"?

A jest co, gdyż Ranczo kryje w sobie wiele smaczków, które akurat Polkom i Polakom będą z pewnością dość bliskie. Takim aspektem będzie na przykład określanie danej osoby głównie za pomocą jej nazwiska, rzadziej imienia. Takie podejście nie jest wcale tak rzadko spotykane na co dzień, czego Ranczo daje nam prawdziwy wyraz. Więc właśnie - czy na pewno wiesz, jak na imię miały wybrane postacie serialu?

Czas to sprawdzić w quizie!

Jak mieli na imię bohaterowie serialu "Ranczo"? Sprawdź się w dość trudnym quizie! Pytanie 1 z 10 Jak miała na imię Solejukowa? Magdalena Kazimiera Anna Następne pytanie