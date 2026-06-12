Te cytaty zna każdy prawdziwy fan "Rancza" - czy też? Przekonaj się o tym w quizie!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-12 13:39

"Ranczo" dziś cieszy się statusem serialu zupełnie legendarnego, a jego popularność i uznanie nie maleją. Produkcja wciąż jest chętnie oglądana przez tłumy widzów, a to ze względu na naprawdę udany humor. Ten tworzony jest w sposób szczególny przez komizm językowy i kultowe już powiedzonka i cytaty - jak dobrze je pamiętasz? Sprawdź się!

Czy pamiętasz te słynne powiedzonka z serialu Ranczo? Quiz dla widzów z dobrą pamięcią!
Autor: AKPA Quiz z cytatów z serialu "Ranczo"

Emisja serialu Ranczo zakończyła się w 2016 roku, jednak wciąż podbija on serca widzów - i to niezależnie od wieku. Ci teraz zaś czekają na jego nowe odcinki! Produkcja dziś już uznawana jest za jedną z najbardziej udanych w polskiej historii telewizji, jeden z najpopularniejszych i najlepszych komediowych seriali w Polsce. Ogromna w tym zasługa scenariusza, którego autorem był Andrzej Grembowicz, najlepiej znany pod pseudonimem Robert Brutter. Członek Polskiej Akademii Filmowej, ale także wieloletni pracownik Kancelarii Sejmu, zatrudniony m.in. na stanowisku dyrektora Biura Informacyjnego, stworzył skrypt, wykreował postaci, których nie da się nie polubić! Nie da się ukryć, że scenariusz Rancza jest wyjątkowy, a pojawiające się w serialu dialogi, pojedyncze wypowiedzi czy powiedzonka przeszły już do historii, a nawet niekiedy pojawiają się w codziennej mowie.

Aktorzy z serialu Ranczo po latach. Nie do wiary jak bardzo się zmienili!

Jesteś wielbicielem lub wielbicielką tej absolutnie kultowej produkcji? Sprawdź się w quizie dla największych fanów i udowodnij sobie, czy na pewno pamiętasz te najsłynniejsze cytaty i powiedzonka, które przez lata pojawiały się w Ranczu!

Nasz quiz znajdziesz poniżej.

Czy pamiętasz te słynne powiedzonka z serialu "Ranczo"? Quiz dla widzów z dobrą pamięcią!
Pytanie 1 z 10
Uzupełnij cytat z serialu: "A ty za to, że nie chcesz z bułką, będziesz... nazywał się"

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