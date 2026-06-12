Te cytaty zna każdy prawdziwy fan "Rancza" - czy też? Przekonaj się o tym w quizie!

Emisja serialu Ranczo zakończyła się w 2016 roku, jednak wciąż podbija on serca widzów - i to niezależnie od wieku. Ci teraz zaś czekają na jego nowe odcinki! Produkcja dziś już uznawana jest za jedną z najbardziej udanych w polskiej historii telewizji, jeden z najpopularniejszych i najlepszych komediowych seriali w Polsce. Ogromna w tym zasługa scenariusza, którego autorem był Andrzej Grembowicz, najlepiej znany pod pseudonimem Robert Brutter. Członek Polskiej Akademii Filmowej, ale także wieloletni pracownik Kancelarii Sejmu, zatrudniony m.in. na stanowisku dyrektora Biura Informacyjnego, stworzył skrypt, wykreował postaci, których nie da się nie polubić! Nie da się ukryć, że scenariusz Rancza jest wyjątkowy, a pojawiające się w serialu dialogi, pojedyncze wypowiedzi czy powiedzonka przeszły już do historii, a nawet niekiedy pojawiają się w codziennej mowie.

Aktorzy z serialu Ranczo po latach. Nie do wiary jak bardzo się zmienili! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

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