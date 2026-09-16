Quiz. O jaki europejski kraj chodzi? Dopasuj do odpowiedniego skojarzenia!

Europa to kontynent niezwykle barwny, pełen różnorodnych kultur, smaków, dźwięków czy krajobrazów. Każde państwo ma swój unikalny charakter, który przejawia się w kuchni, języku, muzyce czy architekturze. Czy potrafisz skojarzyć charakterystyczne elementy z poszczególnymi państwami? Jeśli tak, to poniższy quiz jest właśnie dla ciebie!

Phil Collins jest wielkim fanem The Beatles! Co łączy muzyka ze słynnym zespołem? ESKA ROCK

Czy potrafisz połączyć fado z odpowiednim krajem w Europie? Wiesz, gdzie narodził się mit o Draculi? Czy bez problemu przypiszesz saunę do właściwego państwa na Starym Kontynencie?

Nasz quiz składa się z dziesięciu pytań. Wystarczy dopasować słowo do odpowiedniego europejskiego państwa. Miłośnicy podróżowania z pewnością nie będą mieli większych problemów ze zdobyciem maksymalnej liczby punktów. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy.

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