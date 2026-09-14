Wielki quiz z geografii: Czy potrafisz bezbłędnie przypisać stolice do państw?

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-09-14 9:43

Myślisz, że mapa świata nie ma przed Tobą żadnych tajemnic? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie geograficznym! Przygotowaliśmy zestaw pytań, który zweryfikuje, jak dobrze znasz stolice państw z różnych zakątków globu. Tylko prawdziwi pasjonaci podróży i geograficzni wyjadacze zdobędą komplet punktów. Czy dołączysz do tego grona?

Stolica
Autor: Wikimedia Commons/ Creative Commons

Quiz o stolicach świata. Czy znasz je wszystkie?

Obecnie na świecie istnieje 195 uznawanych państw. Na naszej stronie pojawił się ostatnio m.in. quiz dotyczący stolic państw Unii Europejskiej. Tym razem opuszczamy Stary Kontynent. I zabieramy Was w podróż palcem po mapie. Wszystko po to, aby sprawdzić wiedzę dotyczącą stolic z innych kontynentów: Afryki, Azji, Australii i obu Ameryk. 

Poranek Eski Rock - Kokosanka, pingwinka albinoska

Ten quiz wcale nie należy do najłatwiejszych. Przecież na świecie nie brakuje państw, w których stolicami nie są wcale najpopularniejsze czy największe miasta. 

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Czy jesteście w stanie przyporządkować prawidłowo stolice do odpowiednich państw? Miłośnicy geografii z pewnością zdobędą maksymalną liczbę punktów. A jak sobie z tym zadaniem poradzą inni? 

Rozwiąż nasz quiz:

Quiz o stolicach świata. Czy znasz je wszystkie? Mistrz geografii zdobędzie 10/10!
Pytanie 1 z 10
Stolicą Australii jest...
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