Quiz o stolicach świata. Czy znasz je wszystkie?

Obecnie na świecie istnieje 195 uznawanych państw. Na naszej stronie pojawił się ostatnio m.in. quiz dotyczący stolic państw Unii Europejskiej. Tym razem opuszczamy Stary Kontynent. I zabieramy Was w podróż palcem po mapie. Wszystko po to, aby sprawdzić wiedzę dotyczącą stolic z innych kontynentów: Afryki, Azji, Australii i obu Ameryk.

Poranek Eski Rock - Kokosanka, pingwinka albinoska

Ten quiz wcale nie należy do najłatwiejszych. Przecież na świecie nie brakuje państw, w których stolicami nie są wcale najpopularniejsze czy największe miasta.

Czy jesteście w stanie przyporządkować prawidłowo stolice do odpowiednich państw? Miłośnicy geografii z pewnością zdobędą maksymalną liczbę punktów. A jak sobie z tym zadaniem poradzą inni?

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