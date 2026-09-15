Kargul i Pawlak po raz ostatni! Sprawdź w quizie, co pamiętasz komedii "Kochaj albo rzuć"

Można śmiało stwierdzić, że w 1967 roku historia polskich filmów komediowych zmieniła się na zawsze. To wtedy właśnie swoją premierę miała produkcja Sami Swoi, za którą odpowiadali Sylwester Chęciński (reżyseria) i Andrzej Mularczyk (scenariusz). Wspaniały klimat, historia, genialne dialogi - wszystko to przełożyło się na ogromny sukces filmu. Nic więc dziwnego, że z czasem zdecydowano się nakręcić jego dwie kontynuacje! W 1974 roku na ekrany polskich kin trafiła produkcja Nie ma mocnych, trzy lata później zaś twórcy domknęli trylogię nie mniej uwielbianym Kochaj albo rzuć. Okazało się wtedy, że Kargul i Pawlak z powodzeniem radzą sobie i tworzą niesamowitą atmosferę także na terenie Stanów Zjednoczonych!

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Czy pamiętasz fabułę "Kochaj albo rzu"?

Od premiery ostatniej części tej serii minęło już ponad 45 lat, ona jednak wciąż ma swoje grono niezwykle wiernych fanów. Jak dobrze znasz film Kochaj albo rzuć? Sprawdź się poniżej!

Czas na quiz - odpowiedz na 10 pytań:

Jak dobrze znasz film "Kochaj albo rzuć"? QUIZ dla fanów filmu "Sami Swoi" Pytanie 1 z 10 Dokąd docierają Kargul, Pawlak i Ania? Do Nowego Jorku Do Chicago Do San Francisco Następne pytanie