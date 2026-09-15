Kargul i Pawlak po raz ostatni! Sprawdź w quizie, co pamiętasz komedii "Kochaj albo rzuć"

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-09-15 17:09

O polskim kinie można mówić wiele i na różne sposoby, jednego jednak rodzimym twórcom nie można odmówić - bardzo często i chętnie robią komedie - i to zwykle ze świetnym skutkiem! Opinia ta z pewnością dotyczy się takich produkcji, jak "Sami Swoi", "Nie ma mocnych" czy "Kochaj albo rzuć". Jak dobrze znasz ten ostatni tytuł? Sprawdź się i odpowiedz na 10 pytań w quizie!

Jak dobrze znasz film Kochaj albo rzuć? QUIZ dla fanów filmu Sami Swoi
Autor: AKPA Quiz z filmu "Kochaj albo rzuć" - trylogia "Sami Swoi"

Można śmiało stwierdzić, że w 1967 roku historia polskich filmów komediowych zmieniła się na zawsze. To wtedy właśnie swoją premierę miała produkcja Sami Swoiza którą odpowiadali Sylwester Chęciński (reżyseria) i Andrzej Mularczyk (scenariusz). Wspaniały klimat, historia, genialne dialogi - wszystko to przełożyło się na ogromny sukces filmu. Nic więc dziwnego, że z czasem zdecydowano się nakręcić jego dwie kontynuacje! W 1974 roku na ekrany polskich kin trafiła produkcja Nie ma mocnychtrzy lata później zaś twórcy domknęli trylogię nie mniej uwielbianym Kochaj albo rzuć. Okazało się wtedy, że Kargul i Pawlak z powodzeniem radzą sobie i tworzą niesamowitą atmosferę także na terenie Stanów Zjednoczonych!

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Czy pamiętasz fabułę "Kochaj albo rzu"?

Od premiery ostatniej części tej serii minęło już ponad 45 lat, ona jednak wciąż ma swoje grono niezwykle wiernych fanów. Jak dobrze znasz film Kochaj albo rzuć? Sprawdź się poniżej!

Czas na quiz - odpowiedz na 10 pytań:

Jak dobrze znasz film "Kochaj albo rzuć"? QUIZ dla fanów filmu "Sami Swoi"
Pytanie 1 z 10
Dokąd docierają Kargul, Pawlak i Ania?

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