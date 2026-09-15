Quz wiedzy o Solejukowej! To prawda czy fałsz o bohaterce serialu "Ranczo"?

Na początku czerwca tego roku oficjalnie stało się jasne, że wraca tak bardzo uwielbiane przez polskich widzów i widzki Ranczo. Pogłoski na ten temat pojawiały się w przestrzeni publicznej de facto już od lat, potwierdzenie w rzeczywistości znalazły dopiero kilka tygodni temu. Na planie trwają ostatnie prace, z dnia na dzień dowiadujemy się coraz więcej na temat fabuły produkcji, która trafi na małe ekrany pod tytułem Ranczo: Zemsta Wiedźm. Na ten moment pewne jest, że produkcja będzie sobie liczyła sześć odcinków, nie jest jednak jeszcze wiadomo, kiedy ostatecznie będzie miała ona swoją premierę. Powszechnie mówi się o listopadzie bądź grudniu, przesądzony wydaje się być fakt, że pierwszy odcinek projektu zobaczymy jeszcze w tym roku.

Ranczo. Zmiany w domu Solejuków. Tylko prawdziwy fan dopatrzy się tych szczegółów

Przekonaj się, czy pamiętasz, co działo się u Solejukowej w poprzednich sezonach "Rancza"

Potwierdzono natomiast, że do obsady Rancza powrócą aktorzy i aktorki z tak uwielbianej, legendarnej już obsady produkcji. W gronie tym nie mogło zabraknąć oczywiście jedynej Solejukowej! W jedną z najbardziej lubianych bohaterek serialu już od pierwszego sezonu wcielała się niezrównana Katarzyna Żak. Początkowo zarysowana jako zastraszona, żyjąca w biedzie matka gromadki dzieci, z biegiem budowania fabuły stała się niezwykle sprawczą, godną podziwu i pomysłu na siebie kobietą.

Co będzie się działo u Solejukowej w nadchodzących epizodach Rancza? Jak już zdradziły osobo zaangażowane w projekt w podcaście dziennikarki Eli Piotrowskiej "Ranczo - podcast z planu serialu", ta wciąż rozwija swoje kulinarne imperium, co wiąże się z pewnymi zmianami, do jakich doszło w domostwie Solejuków.

Do premiery jeszcze trochę, już teraz jednak sprawdzamy - co pamiętasz o Solejukowej? Rozpoznaj w quizie, czy dane pytanie to prawda czy fałsz!