Quiz dla wielbicieli "Rancza"! Tylko prawdziwy fan zgadnie, czym zajmował się Wójt i reszta?

W historii polskiej telewizji jest naprawdę sporo tytułów, które bardzo zasługują na miano tych kultowych. Do tego grona dziś już śmiało zalicza się także Ranczo, którego pomysłodawcą i głównym twórcą był zmarły w 2018 roku Robert Brutter, z którym siły połączyli Wojciech Adamczyk i Jerzy Niemczuk. Cały projekt zadebiutował na antenie programu pierwszego Telewizji Polskiej w marcu 2006 roku i kontynuowany był przez kolejne trzy lata. Po sezonie 4. nastąpiła dwuletnia przerwa w produkcji, a Ranczo powróciło dopiero w marcu 2011 roku i było już nieprzerwanie emitowane do listopada 2016 roku. Ostatecznie powstało dziesięć sezonów produkcji, na które składa się łącznie 130 odcinków, trwających około 45 minut każdy. Na fali popularności serialu powstały także projekty poboczne: film Ranczo Wilkowyje z 2007 roku, spin off Ławeczka w Unii i spektakle teatralne Smak Mamrota i Cud medyczny w Wilkowyjach.

Aktorzy z serialu Ranczo po latach. Nie do wiary jak bardzo się zmienili!

Wiesz na pewno, kto i czym zajmował się w serialu "Ranczo"?

Jednym z mocniejszych punktów Rancza są świetnie rozpisane postaci. Każda z nich mocno wyróżniała się także, jeśli chodzi o codzienne zajęcia, skończone kierunki studiów czy podejmowaną na co dzień pracę. Co wiesz na ten temat?

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Czym zajmowały się te postaci z serialu "Ranczo"? Komplet punktów tylko dla uważnych widzów Pytanie 1 z 10 Czym zajmował się Kusy? Był rzeźbiarzem Był malarzem Wytwarzał ceramikę Następne pytanie