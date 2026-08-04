Premiery Canal+ na sierpień. Nowa produkcja Jima Jarmuscha to dopiero początek

„Christy”, już w serwisie

Od dziewczyny z głębokiego Południa do ikony boksu lat 90. Christy Martin zdobyła szczyt, ale jej największa walka toczyła się poza ringiem. Gdy rosnąca sława mieszała się z brutalną przemocą w czterech ścianach, każdy kolejny pojedynek stawał się dla niej szansą na wyrwanie się z koszmaru i odzyskanie własnego życia. Filmowa historia gwiazdy boksu opowiedziana w brawurowy i bezpardonowy sposób. W tytułowej roli Sydney Sweeney.

„Skażenie”, premiera 8.08

Kiedy stary wojskowy obiekt zostaje przekształcony w komercyjny magazyn, nikt nie pamięta o uśpionym w podziemiach zagrożeniu. Jednak rosnąca temperatura topi dawne zabezpieczenia, a ożywiony mikroorganizm wydostaje się na wolność. Na drodze globalnej epidemii staje absolutnie nietypowe trio: dwóch przypadkowych magazynierów i emerytowany agent do spraw bioterroryzmu. Czy zdołają powstrzymać powrót koszmaru sprzed lat?

„Father mother sister brother”, premiera 11.08

Ciche emocje, nienachalny humor i mistrzowskie oko Jima Jarmuscha. Reżyser powraca z przepełnioną melancholią komedią o tym, co najtrudniejsze – relacjach z najbliższymi. Poznajemy trzy historie rozgrywające się we współczesnym ujęciu północno-wschodnich USA („Father”), Dublina („Mother”) oraz Paryża („Sister Brother”). Jarmusch bez oceniania i z wielką wrażliwością portretuje dorosłe dzieci, ich zdystansowanych rodziców i skomplikowane więzi rodzinne. To subtelne kino, które zostaje w głowie na długo.

„Baw się dobrze i przeżyj”, premiera 15.08

Człowiek z przyszłości niespodziewanie pojawia się w kalifornijskim barze, wzbudzając sensację wśród przebywających tam gości. Mężczyzna ma tylko jedną noc, by z grupy sfrustrowanych nieznajomych stworzyć zespół gotowy na niebezpieczną misję. Stawka? Przetrwanie ludzkości w starciu ze zbuntowaną sztuczną inteligencją, która szykuje ostateczny cios. Czy ta całkowicie niedopasowana ekipa zdoła ocalić świat?

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„Wolf man”, premiera 20.08

Kłopoty w małżeństwie Charlotte i Blake’a skłaniają ich do podróży do rodzinnej posiadłości mężczyzny, która stoi opuszczona w dziczy oregońskich lasów. W czasie nocnej podróży para zostaje zaatakowana przez tajemniczą istotę, barykaduje się w domu i oczekuje na zakończenie koszmaru. Z upływem godzin zachowanie Blake’a zaczyna budzić jednak niepokój jego żony, która z przerażenie odkrywa, że przeistacza się on w potwora. Zdesperowana Charlotte musi chronić siebie i córkę przed niebezpieczeństwem w domu i na zewnątrz

„Kopnęłabym cię, gdybym mogła”, premiera 22.08

Gdy córka Lindy ciężko choruje, a mąż, znikając w interesach, umywa ręce, bohaterka trafia w sam środek emocjonalnego rollercoastera. Próbując zachować resztki kontroli nad rozpadającym się życiem, testuje granice własnej wytrzymałości. Kamera w bliskich, pełnych napięcia kadrach śledzi bohaterkę w drodze przez gniew, rozpacz i szaleństwo, dając Rose Byrne przestrzeń na kreację na miarę Oscara.

„Pojedynek”, premiera 29.08

Rok 1939. Świat staje w ogniu, a w stalinowskich obozach rusza cicha, bezwzględna machina indoktrynacji. Tysiące wybitnych Polaków trafia do sowieckiej niewoli. Działa tam ambitny agent, który stawia sobie za punkt honoru złamanie oporu jednego konkretnego więźnia, światowej sławy młodego pianisty, cieszącego się ogromnym szacunkiem współosadzonych. Jeśli ulegnie, jego kapitulacja pociągnie za sobą kolejnych. Czy młody artysta wygra psychologiczny pojedynek z człowiekiem, za którym stoi cały bezwzględny aparat przemocy?

„Dog Man”, premiera 30.08

Bohater, który powstał z połączenia psa i człowieka, to glina idealny. Dog Man tropi występek i stawia opór złoczyńcom, czasami rozpraszając się aportowaniem. Jego głównym wrogiem jest kot Pete, który planuje sklonować się, by przejąć władzę. Dog Man musi chronić swoje miasto w coraz bardziej niekonwencjonalny sposób.

„Niewypowiedziana wojna 2”, premiera 17.08

Po udaremnieniu wyniszczającego cyberataku pracownicy brytyjskiego GCHQ nie mają czasu na oddech. Gdy w szeregach wywiadu pojawiają się dowody na działalność kreta, Danny Patrick i Saara Parvin rozpoczynają śledztwo, które odsłania znacznie groźniejszy spisek. W świecie, gdzie każda informacja może stać się bronią, a granica między sojusznikiem i wrogiem zaciera się z każdą kolejną godziną, stawką ponownie staje się bezpieczeństwo państwa i losy międzynarodowego porządku.

„Co jest grane, Davis?”, premiera 4.08

Film braci Cohen, opowiadający historię zagubionego muzyka, który zmaga się z poszukiwaniem własnego stylu i przeznaczenia. Davis marzy o zrobieniu wielkiej kariery muzycznej i choć gra już z gwiazdami pokroju Justina Timberlake’a, nie może odnaleźć swojego miejsca na ścieżce kariery. Jego życie to pasmo nieprzemyślanych decyzji i wyborów, które nie przybliżają go do wymarzonego celu. Ten pełen ciętych dialogów film to świetna rozrywka nie tylko dla fanów muzyki.

„Przekleństwa niewinności”, premiera 4.08

Duszny, hipnotyzujący dramat o dorastaniu, pragnieniu wolności i granicach kontroli w reżyserii Sofii Coppoli. Fabuła filmu skupia się wokół rodziny państwa Lisbon, wychowujących pięć pięknych, nastoletnich córek. Gdy dziewczęta zaczynają odkrywać pierwszy urok młodości, nadopiekuńczy i gorliwie religijni rodzice odcinają je od świata zewnętrznego. Każde spojrzenie chłopca z sąsiedztwa staje się zagrożeniem. Pozornie idealna fasada rodzinnego życia pęka jednak w szwach, gdy najmłodsza z sióstr podejmuje próbę samobójczą.

„Co ukrywa Elon Musk?”, premiera 4.08

Elon Musk od lat skutecznie wymyka się jednoznacznym definicjom. Dla jednych to sprawny zbawiciel planety i genialny inżynier, dla innych wytrawny strateg marketingu i postać skrajnie nieprzewidywalna. Film "Co ukrywa Elon Musk?" stanowi chłodną, wieloaspektową analizę jego postawy oraz wpływu, jaki wywiera na globalną gospodarkę, technologię i wolność słowa.

„Romeria”, premiera 25.08

Nastoletnia Marina wyrusza do Vigo, by poznać rodziców swojego zmarłego ojca. Chociaż nigdy wcześniej ich nie widziała, wierzy, że spotkanie z rodziną pozwoli jej zrozumieć własną przeszłość i wypełnić pustkę po stracie. Na miejscu zderza się jednak ze ścianą dystansu i wstydu. Jej biologiczna rodzina wciąż zmaga się z piętnem wydarzeń z przeszłości. Gdy próby odbudowania więzi spełzają na niczym, Marina odnajduje ukojenie w relacji z kuzynem oraz w ucieczce w poetycki świat własnej wyobraźni.

„Nieukończony film”, premiera 6.08

Styczeń 2020 roku. Okolice Wuhan. Ekipa filmowa po dziesięciu latach przerwy wraca na plan, by wreszcie dokończyć porzucony przed laty projekt. Tuż po rozpoczęciu pracy nadchodzi jednak chaos, kiedy świat zostaje sparaliżowany wybuchem pandemii koronawirusa. To właśnie ona sprawia, że pokoje hotelowe stają się klatkami, a jedyną linią kontaktu ze światem są ekrany smartfonów.