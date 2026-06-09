Pamiętasz Hadziuka z serialu "Ranczo"? Sprawdź swoją wiedzę w quizie

Spośród całej obsady serialu Ranczo naprawdę ciężko wybrać dziś tę jedną, kluczową postać. Z pewnością w zamyśle była nią Lucy, czymże byłyby jednak jej losy i różne życiowe zmagania, gdyby nie tacy bohaterowie i takie bohaterki, jak Kusy, Ksiądz Proboszcz, Wójt Kozioł, Klaudia, Wójtowa Halina, Michałowa, doktorowa Wezółowa, Witebski, Wioletka - czy w jakimś stopniu także tak uwielbiani przez widzów i widzki stali bywalcy słynnej ławeczki.

Uwielbiani bohaterowie z "Rancza"

Jedną ze stałych Rancza było to, że na drewnianej ławce, znajdującej się przed sklepem Więcławskiej, zawsze ktoś był. Najczęściej były to cztery osoby: początkowo Maciej Solejuk, Jan Japycz, Patryk Pietrek i Tadeusz Hadziuk. Z czasem towarzystwo wzbogacił powracający do Wilkowyj Stach Japycz, który po śmierci brata z powodzeniem zajął jego miejsce na słynnej ławeczce. Ta z biegiem lat emisji serialu stała się fenomenem samym w sobie i były z nią związane najróżniejsze, niezwykle zabawne sytuacje.

Bogdan Kalus: Miałem zawał, ale tańczę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jedną z głównych postaci, związanych od zawsze z ławeczką był Tadeusz Hadziuk, w którego przez te wszystkie lata wcielał się brawurowo Bogdan Kalus. Co wiesz o jednym z pierwszoplanowych bohaterów serialu Ranczo, tu mężu niezrównanej Celiny Hadziuk?

Sprawdź się w quizie: