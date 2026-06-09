Pamiętasz Hadziuka z serialu "Ranczo"? Sprawdź swoją wiedzę w quizie

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-09 14:52

Czymże byłby serial "Ranczo" bez słynnej ławeczki? Tak, dziś z pewnością naprawdę ciężko to sobie wyobrazić. Jej bywalcami byli przede wszystkim Solejuk, Pietrek, jeden (lub przez moment nawet obaj) z braci Japyczów oraz oczywiście Tadeusz Hadziuk. Co wiesz o tym konkretnym bohaterze produkcji? Przekonaj się w quizie!

Co wiesz o Hadziuku z “Rancza”? Sprawdź w quizie, czy pamiętasz jego słynne teksty!

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Autor: AKPA Quiz o postaci Hadziuka z serialu "Ranczo"

Spośród całej obsady serialu Ranczo naprawdę ciężko wybrać dziś tę jedną, kluczową postać. Z pewnością w zamyśle była nią Lucy, czymże byłyby jednak jej losy i różne życiowe zmagania, gdyby nie tacy bohaterowie i takie bohaterki, jak Kusy, Ksiądz Proboszcz, Wójt Kozioł, Klaudia, Wójtowa Halina, Michałowa, doktorowa Wezółowa, Witebski, Wioletka - czy w jakimś stopniu także tak uwielbiani przez widzów i widzki stali bywalcy słynnej ławeczki.

Uwielbiani bohaterowie z "Rancza"

Jedną ze stałych Rancza było to, że na drewnianej ławce, znajdującej się przed sklepem Więcławskiej, zawsze ktoś był. Najczęściej były to cztery osoby: początkowo Maciej Solejuk, Jan Japycz, Patryk Pietrek i Tadeusz Hadziuk. Z czasem towarzystwo wzbogacił powracający do Wilkowyj Stach Japycz, który po śmierci brata z powodzeniem zajął jego miejsce na słynnej ławeczce. Ta z biegiem lat emisji serialu stała się fenomenem samym w sobie i były z nią związane najróżniejsze, niezwykle zabawne sytuacje.

Bogdan Kalus: Miałem zawał, ale tańczę

Jedną z głównych postaci, związanych od zawsze z ławeczką był Tadeusz Hadziuk, w którego przez te wszystkie lata wcielał się brawurowo Bogdan Kalus. Co wiesz o jednym z pierwszoplanowych bohaterów serialu Ranczo, tu mężu niezrównanej Celiny Hadziuk?

Sprawdź się w quizie:

Co wiesz o Hadziuku z “Rancza”? Sprawdź w quizie, czy pamiętasz jego słynne teksty!
Pytanie 1 z 10
Czy Hadziuk mieszkał w Wilkowyjach od dziecka?

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