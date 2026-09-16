Quiz o największych miastach. Sprawdź swoją wiedzę!

Na naszej stronie pojawił się kolejny quiz, który powinien spodobać się miłośnikom geografii. Tym razem wystarczy odpowiednio do państwa dopasować miasto. Jest tylko jeden haczyk: trzeba wskazać największe z nich. Nie zawsze będzie to takie oczywiste.

Poranek ER 30-07

Quiz składa się z 10 pytań. W każdym z nich do wyboru są, tradycyjnie, trzy odpowiedzi. Prawdziwi znawcy światowej geografii powinni bez większych problemów zdobyć maksymalną liczbę punktów.

Rozwiąż nasz quiz:

Quiz o największych miastach. Czy dopasujesz je odpowiednio do państw? Sprawdź swoją wiedzę Pytanie 1 z 10 Największym miastem w Kanadzie jest... Montreal Calgary Toronto Następne pytanie