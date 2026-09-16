Światowe giganty zachwycają skalą, pędzą w nieprawdopodobnym tempie i tętnią życiem miliardów mieszkańców. Choć ich nazwy doskonale znamy z nagłówków gazet, popkultury czy podróżniczych marzeń, precyzyjne umieszczenie ich na mapie świata bywa zaskakująco zdradliwe.
Quiz o największych miastach. Sprawdź swoją wiedzę!
Na naszej stronie pojawił się kolejny quiz, który powinien spodobać się miłośnikom geografii. Tym razem wystarczy odpowiednio do państwa dopasować miasto. Jest tylko jeden haczyk: trzeba wskazać największe z nich. Nie zawsze będzie to takie oczywiste.
Poranek ER 30-07
Quiz składa się z 10 pytań. W każdym z nich do wyboru są, tradycyjnie, trzy odpowiedzi. Prawdziwi znawcy światowej geografii powinni bez większych problemów zdobyć maksymalną liczbę punktów.