Oto największe miasta na świecie. Czy potrafisz dopasować je do odpowiednich krajów? [QUIZ]

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-09-16 8:49

Światowe giganty zachwycają skalą, pędzą w nieprawdopodobnym tempie i tętnią życiem miliardów mieszkańców. Choć ich nazwy doskonale znamy z nagłówków gazet, popkultury czy podróżniczych marzeń, precyzyjne umieszczenie ich na mapie świata bywa zaskakująco zdradliwe.

Sydney
Autor: zdj. ilustracyjne/ Pixabay.com

Quiz o największych miastach. Sprawdź swoją wiedzę!

Na naszej stronie pojawił się kolejny quiz, który powinien spodobać się miłośnikom geografii. Tym razem wystarczy odpowiednio do państwa dopasować miasto. Jest tylko jeden haczyk: trzeba wskazać największe z nich. Nie zawsze będzie to takie oczywiste. 

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Quiz składa się z 10 pytań. W każdym z nich do wyboru są, tradycyjnie, trzy odpowiedzi. Prawdziwi znawcy światowej geografii powinni bez większych problemów zdobyć maksymalną liczbę punktów. 

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Rozwiąż nasz quiz:

Quiz o największych miastach. Czy dopasujesz je odpowiednio do państw? Sprawdź swoją wiedzę
Pytanie 1 z 10
Największym miastem w Kanadzie jest...
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