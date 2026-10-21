Nowe odcinki "Rancza" lada moment. Gdzie i kiedy obejrzeć hit TVP?

Powrót serialu "Ranczo"

Komediowo-obyczajowy hit przenosi widzów do fikcyjnych Wilkowyj, gdzie konserwatyzm i lokalna polityka spotykają się z europejskimi nowinkami. Przez wiele lat śledziliśmy miłosne perypetie Lucy z USA i Kusego, a także zmagania charyzmatycznych bliźniaków – obrotnego wójta i oddanego parafii księdza.

W produkcji wystąpiła plejada gwiazd:

Cezary Żak jako wójt/prezydent Paweł Kozioł i proboszcz Piotr Kozioł,

Ilona Ostrowska w roli Lucy Wilskiej,

Paweł Królikowski jako Jakub „Kusy” Sienkiewicz,

Artur Barciś jako Arkadiusz Czerepach,

Marta Lipińska jako Michałowa,

Franciszek Pieczka jako Stach Japycz,

Piotr Pręgowski jako Patryk Pietrek,

Bogdan Kalus jako Tadeusz Hadziuk,

Sylwester Maciejewski jako Maciej Solejuk,

Katarzyna Żak jako Kazimiera Solejukowa.

Ranczo. Tak się zmieni życie Klaudii w nowym sezonie. Będzie żoną Dudy!

Premiera 11. sezonu "Rancza"

W grudniu 2025 roku poinformowano o powstawaniu finałowego sezonu „Rancza”. Zdjęcia wystartowały w czerwcu 2026 roku i trwały do sierpnia. Choć spekulowano, że „Zemsta Wiedźm” (11. sezon) zadebiutuje we wrześniu, stacja TVP potwierdziła premierę 6 grudnia. Produkcję będzie można śledzić na antenie TVP i platformie TVP VOD.

Telewizja Polska nie podała jeszcze oficjalnych ramówek ze szczegółami emisji.

Stare odcinki "Rancza" – gdzie obejrzeć?

„Ranczo” niezmiennie króluje na platformach streamingowych, przyciągając widzów, którzy wielokrotnie do niego wracają. Fani mogą odświeżyć sobie losy bohaterów w internecie.

TVP VOD

Netflix

Oprócz tego, powtórki serialu regularnie pojawiają się na kanale TVP Seriale.