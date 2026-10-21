Nowe odcinki "Rancza" lada moment. Gdzie i kiedy obejrzeć hit TVP?

Powrót serialu "Ranczo"
Komediowo-obyczajowy hit przenosi widzów do fikcyjnych Wilkowyj, gdzie konserwatyzm i lokalna polityka spotykają się z europejskimi nowinkami. Przez wiele lat śledziliśmy miłosne perypetie Lucy z USA i Kusego, a także zmagania charyzmatycznych bliźniaków – obrotnego wójta i oddanego parafii księdza.
W produkcji wystąpiła plejada gwiazd:
- Cezary Żak jako wójt/prezydent Paweł Kozioł i proboszcz Piotr Kozioł,
- Ilona Ostrowska w roli Lucy Wilskiej,
- Paweł Królikowski jako Jakub „Kusy” Sienkiewicz,
- Artur Barciś jako Arkadiusz Czerepach,
- Marta Lipińska jako Michałowa,
- Franciszek Pieczka jako Stach Japycz,
- Piotr Pręgowski jako Patryk Pietrek,
- Bogdan Kalus jako Tadeusz Hadziuk,
- Sylwester Maciejewski jako Maciej Solejuk,
- Katarzyna Żak jako Kazimiera Solejukowa.
Premiera 11. sezonu "Rancza"
W grudniu 2025 roku poinformowano o powstawaniu finałowego sezonu „Rancza”. Zdjęcia wystartowały w czerwcu 2026 roku i trwały do sierpnia. Choć spekulowano, że „Zemsta Wiedźm” (11. sezon) zadebiutuje we wrześniu, stacja TVP potwierdziła premierę 6 grudnia. Produkcję będzie można śledzić na antenie TVP i platformie TVP VOD.
Telewizja Polska nie podała jeszcze oficjalnych ramówek ze szczegółami emisji.
Stare odcinki "Rancza" – gdzie obejrzeć?
„Ranczo” niezmiennie króluje na platformach streamingowych, przyciągając widzów, którzy wielokrotnie do niego wracają. Fani mogą odświeżyć sobie losy bohaterów w internecie.
- TVP VOD
- Netflix
Oprócz tego, powtórki serialu regularnie pojawiają się na kanale TVP Seriale.