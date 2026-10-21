Nowe odcinki "Rancza" lada moment. Gdzie i kiedy obejrzeć hit TVP?

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-10-21 13:19

Jedenasty sezon "Rancza" powróci w wielkim stylu. Choć początkowo o wznowieniu hitu TVP było cicho, plany zostały wcielone w życie. Zakończono nagrania, trwają ostatnie prace. Znamy pierwsze konkrety dotyczące premiery i miejsc, w których można nadrobić zaległości.

Powrót serialu "Ranczo"

Komediowo-obyczajowy hit przenosi widzów do fikcyjnych Wilkowyj, gdzie konserwatyzm i lokalna polityka spotykają się z europejskimi nowinkami. Przez wiele lat śledziliśmy miłosne perypetie Lucy z USA i Kusego, a także zmagania charyzmatycznych bliźniaków – obrotnego wójta i oddanego parafii księdza.

W produkcji wystąpiła plejada gwiazd:

  • Cezary Żak jako wójt/prezydent Paweł Kozioł i proboszcz Piotr Kozioł,
  • Ilona Ostrowska w roli Lucy Wilskiej,
  • Paweł Królikowski jako Jakub „Kusy” Sienkiewicz,
  • Artur Barciś jako Arkadiusz Czerepach,
  • Marta Lipińska jako Michałowa,
  • Franciszek Pieczka jako Stach Japycz,
  • Piotr Pręgowski jako Patryk Pietrek,
  • Bogdan Kalus jako Tadeusz Hadziuk,
  • Sylwester Maciejewski jako Maciej Solejuk,
  • Katarzyna Żak jako Kazimiera Solejukowa.
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Premiera 11. sezonu "Rancza"

W grudniu 2025 roku poinformowano o powstawaniu finałowego sezonu „Rancza”. Zdjęcia wystartowały w czerwcu 2026 roku i trwały do sierpnia. Choć spekulowano, że „Zemsta Wiedźm” (11. sezon) zadebiutuje we wrześniu, stacja TVP potwierdziła premierę 6 grudnia. Produkcję będzie można śledzić na antenie TVP i platformie TVP VOD.

Telewizja Polska nie podała jeszcze oficjalnych ramówek ze szczegółami emisji.

Stare odcinki "Rancza" – gdzie obejrzeć?

„Ranczo” niezmiennie króluje na platformach streamingowych, przyciągając widzów, którzy wielokrotnie do niego wracają. Fani mogą odświeżyć sobie losy bohaterów w internecie.

  • TVP VOD
  • Netflix

Oprócz tego, powtórki serialu regularnie pojawiają się na kanale TVP Seriale.

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