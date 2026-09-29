Miłość w "Ranczu"! Przekonaj się w quizie, czy pamiętasz które postacie serialu miały romans!

Być może nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że minęło już dwadzieścia (!) lat od dnia, kiedy to na antenie Telewizji Polskiej wyemitowany został pierwszy odcinek serialu, który - jak się miało z czasem okazać - na zawsze zapisał się w historii. Mowa oczywiście o Ranczu, którego premierowy epizod widzowie i widzki zobaczyli dokładnie 5 marca 2006 roku. W tym samym roku wyemitowanych zostało jeszcze dwanaście odcinków, które złożyły się na pierwszą serię serialu. Ta cieszyła się bardzo dużą popularnością, a jej oglądalność wynosiła średnio pięć miliona widzów! Jeszcze więcej zasiadło przed ekranami, by oglądać kolejne epizody bohaterów i bohaterek Rancza, co nastąpiło wiosną 2007 roku.

Ostatecznie Ranczo było emitowane do 2016 roku (z przerwą w roku 2010) i przez te wszystkie lata zapracowało sobie na miano jednego z najważniejszych i najlepiej opisującego polskie współczesne realia serialu. Teraz zaś wyczekujemy powrotu tego ostatniego sezonu, aż dziesięć lat po ostatnich odcinkach!

Lucy z "Rancza" już tak nie wygląda. Co za metamorfoza!

Relacje w"Ranczu" - co o tym wiesz?

Cały ten sukces Rancza był możliwy dzięki błyskotliwemu scenariuszowi, świetnej reżyserii, pięknym zdjęciom oraz genialnemu castingowi. Nie da się ukryć, że aktorzy i aktorki zostali świetnie dobrani do swoich ról i stworzyli postacie dziś niezapomniane. Czy pamiętasz, jakie relacje panowały między bohaterami i bohaterkami produkcji?

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