Czy pamiętasz, kto grał w serialu Alternatywy 4? QUIZ

Nie da się ukryć, że Alternatywy 4 to serial kultowy, który wyreżyserował Stanisław Bareja. Prace nad całością rozpoczęły się jeszcze przed wprowadzeniem w naszym kraju stanu wojennego. Serial napotkał więc na różne przeszkody, ale ostatecznie został ukończony w 1983. Pierwszy odcinek Alternatyw 4 wyemitowano jednak dopiero we wrześniu 1986 na antenie Telewizji Polskiej. Wszystko przez działania cenzury.

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Łącznie powstało dziewięć odcinków. Kultowy serial, który nie traci na swojej popularności, opowiada o życiu mieszkańców nowo wybudowanego, tytułowego bloku na warszawskim Ursynowie. Lokatorzy muszą zmagać się z licznymi utrudnieniami, które "zapewnia" im gospodarz Stanisław Anioł (w tej roli Roman Wilhelmi).

W serialu zagrała cała plejada ówczesnych gwiazd rodzimego kina. Oprócz Wilhelmiego, w Alternatywach 4 mogliśmy zobaczyć także m.in. Stanisławę Celińską, Bożenę Dykiel czy Kazimierza Kaczora.

Postanowiliśmy więc stworzyć quiz dotyczący obsady serialu Alternatywy 4. Całość składa się z dziesięciu pytań. Czy potraficie odpowiednio dobrać aktorów do ich ról? Fani tej kultowej produkcji z pewnością bez problemu poradzą sobie z tym zadaniem i zdobędą maksymalną liczbę punktów. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy.

Rozwiąż nasz quiz: