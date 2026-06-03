Kto zagrał kogo w filmowej "Trylogii" Henryka Sienkiewicza? Przypomnij sobie produkcje Jerzego Hoffmanna

Ogniem i mieczem (1884), Potop (1886) oraz Pan Wołodyjowski (1888) to trzy słynne powieści, które stworzył Henryk Sienkiewicz. Wszyscy doskonale pamiętamy je ze szkoły. Z ekranizacją Trylogii później postanowił zmierzyć się reżyser Jerzy Hoffmann. I zrobił to... na odwrót.

Pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku premierę miał Pan Wołodyjowski. Pięć lat później na ekrany wszedł Potop. Na ostatnią część trzeba było czekać ponad dwie dekady. Dopiero w lutym 1999 światło dzienne ujrzał film Ogniem i mieczem. Co ciekawe: właśnie ostatni z wymienionych Hoffmann uważa za najlepszy.

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Wszystkie te filmy, oprócz nazwiska reżysera, łączy także wspaniała obsada aktorska. Warto chociażby wspomnieć, że w trzech tych produkcjach za każdym razem zagrał Daniel Olbrychski.

Ponadto na dużym ekranie mogliśmy zobaczyć w akcji również Michała Żebrowskiego, Andrzeja Seweryna, Tadeusza Łomnickiego czy Magdalenę Zawadzką. Długo można byłoby jeszcze wymieniać...

Na temat tych filmów, a konkretnie obsad aktorskich, przygotowaliśmy więc specjalny quiz. Składa się on z 10 pytań. Prawdziwy miłośnicy ekranizacji filmowych książek Sienkiewicza nie będą mieli większych problemów z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy.

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