Kto zagrał w filmowych ekranizacjach "Trylogii" Henryka Sienkiewicza? Sprawdź, czy masz pamięć absolutną!

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-06-03 15:11

Sienkiewiczowska "Trylogia" w reżyserii Jerzego Hoffmana to absolutny fundament polskiej kinematografii. Ekranizacje "Ogniem i mieczem", "Potop" oraz "Pan Wołodyjowski" przyciągały tłumy. Ogromna w tym zasługa genialnej obsady. W naszym quizie sprawdzamy wiedzę w tym zakresie.

Ogniem i mieczem

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Autor: AKPA

Kto zagrał kogo w filmowej "Trylogii" Henryka Sienkiewicza? Przypomnij sobie produkcje Jerzego Hoffmanna

Ogniem i mieczem (1884), Potop (1886) oraz Pan Wołodyjowski (1888) to trzy słynne powieści, które stworzył Henryk Sienkiewicz. Wszyscy doskonale pamiętamy je ze szkoły. Z ekranizacją Trylogii później postanowił zmierzyć się reżyser Jerzy Hoffmann. I zrobił to... na odwrót. 

Pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku premierę miał Pan Wołodyjowski. Pięć lat później na ekrany wszedł Potop. Na ostatnią część trzeba było czekać ponad dwie dekady. Dopiero w lutym 1999 światło dzienne ujrzał film Ogniem i mieczem. Co ciekawe: właśnie ostatni z wymienionych Hoffmann uważa za najlepszy. 

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Wszystkie te filmy, oprócz nazwiska reżysera, łączy także wspaniała obsada aktorska. Warto chociażby wspomnieć, że w trzech tych produkcjach za każdym razem zagrał Daniel Olbrychski. 

Ponadto na dużym ekranie mogliśmy zobaczyć w akcji również Michała Żebrowskiego, Andrzeja Seweryna, Tadeusza Łomnickiego czy Magdalenę Zawadzką. Długo można byłoby jeszcze wymieniać... 

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Na temat tych filmów, a konkretnie obsad aktorskich, przygotowaliśmy więc specjalny quiz. Składa się on z 10 pytań. Prawdziwy miłośnicy ekranizacji filmowych książek Sienkiewicza nie będą mieli większych problemów z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy. 

Rozwiąż nasz quiz:

Kto zagrał kogo w filmowej trylogii Henryka Sienkiewicza? Sprawdź, jak dobrze pamiętasz ekranizacje słynnych książek!
Pytanie 1 z 10
W filmie "Pan Wołodyjowski" pojawia się postać hetmana Jana Sobieskiego. Kto wcielił się w tę postać?