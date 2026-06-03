Impact is back! Nadszedł wyczekiwany dzień dla fanów mocnych brzmień. Poznaliśmy oficjalną czasówkę

Po kilku latach przerwy na koncertową mapę Polski powraca IMPACT – kultowe wydarzenie, które przez lata przyciągało tysiące fanów mocnych brzmień. W 2026 roku impreza ponownie zagości w TAURON Arenie Kraków. Do LIMP BIZKIT dołączyli ECCA VANDAL.
Ecca Vandal łączy w swojej muzyce chwytliwe melodie z mocnym, bezpośrednim brzmieniem. Jej debiutancki album z 2017 roku zebrał świetne recenzje – "Rolling Stone" dał mu 4,5 gwiazdki, a "NME" zachwycało się jej energią i pomysłowością. Ecca ma za sobą koncerty u boku takich zespołów jak Limp Bizkit, Queens of the Stone Age, Incubus czy The Prodigy. Nowy rok rozpoczęła z impetem: Spotify umieściło ją na liście „Artists to Watch 2026”, a jej najnowszy singiel „Bleach” jest już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych.
Impact 2026 [DATA, MIEJSCE,BILETY]
- DATA: 03.06.2026
- MIEJSCE: TAURON Arena Kraków
Czasówka:
- 18:00 otwarcie drzwi
- 19:10 Drabusheyka
- 20:00 Ecca Vandal
- 21:15 Limp Bizkit
Jak informuje organizator, na terenie imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia plecaków, torebek oraz wszelkiego rodzaju bagażu, niezależnie od ich rozmiaru. Na miejscu dostępny będzie depozyt.
Organizatorem wydarzenia jest Live Nation.