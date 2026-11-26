Jan Holoubek, reżyser serialu „Wśród nocnej ciszy” dla HBO Max, był jednym z najważniejszych gości trzeciej edycji BNP Paribas Warsaw SerialCon. Podczas spotkania w środę, 25 listopada w warszawskiej Kinotece na scenie pojawił się również Jędrzej Hycnar, który wcielił się w jedną z głównych ról w tej produkcji.

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Jan Holoubek zekranizował reportaż Wiesława Łuki. O czym opowiada serial „Wśród nocnej ciszy”?

Pokaz sześcioodcinkowego serialu HBO „Wśród nocnej ciszy” uświetnił wieczór otwarcia wydarzenia. Produkcja powstała na podstawie reportażu Wiesława Łuki pod tytułem „Nie oświadczam się” i nawiązuje do zbrodni połanieckiej z 1976 roku. W noc wigilijną na trasie łączącej Połaniec i Zrębin zamordowano ciężarną kobietę, jej męża oraz młodszego brata. Sprawcy usiłowali upozorować wypadek na drodze, a świadków zdarzenia zmuszono, by złożyli przysięgę milczenia.

Otoczony przez tłum dziennikarzy Jan Holoubek opowiadał o kulisach powstawania produkcji. Akcja „Wśród nocnej ciszy” rozgrywa się w czasach, gdy śnieżne i mroźne zimy zdarzały się na porządku dziennym, dlatego pojawiły się pytania, jak twórcom udało się oddać taką aurę na ekranie.

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Jan Holoubek o mroźnej aurze na planie serialu. Jak pogoda sprzyjała ekipie?

„No właśnie okazuje się, że ja, niewierzący człowiek raczej, zawsze miałem farta do pogody, I mam. Ale tym razem to przekroczyło granice zdrowego rozsądku, bo zima, jakiej nie pamiętam od 20-30 lat, tak mroźna i obfita w śnieg, trwała dokładnie tyle, ile myśmy tego potrzebowali.” – wyznał z kamienną twarzą reżyser.

Jeden z obecnych na miejscu dziennikarzy zauważył, że po wyjeździe poza teren Mazowsza w styczniu i w lutym 2026 roku zima nie była już tak ostra. Jan Holoubek przytaknął skinieniem głowy i skwitował to krótko.

„Generalnie, jak się teraz pytają, czemu wcześniej nie było zim, odpowiada: bo ich nie potrzebowaliśmy.” – dodał Jan Holoubek.

Czym jest BNP Paribas Warsaw SerialCon? Festiwal promuje polskie produkcje

Wydarzenie BNP Paribas Warsaw SerialCon to pierwszy w Polsce międzynarodowy festiwal seriali, przygotowany z myślą o widzach, twórcach i nadawcach produkcji odcinkowych. Organizowane w jego ramach pokazy, spotkania oraz przyznawane nagrody konkursowe służą promocji polskich seriali i wspieraniu rozwoju rodzimej branży.