Informacje o wznowieniu kultowej produkcji potwierdzono oficjalnie w czerwcu tego roku, choć fani wyczekiwali ich od wielu miesięcy. Kuluarowe spekulacje o powrocie „Rancza” w rozmaitych formach trwały całymi latami i wyraźnie przybrały na sile w ostatnich miesiącach. Ostatecznie z początkiem lata twórcy ogłosili, że ruszają prace na planie finałowego, 11. sezonu serialu.

Najnowsza część niezwykle popularnej w Polsce produkcji zyskała tytuł „Ranczo: Zemsta Wiedźm”. Z ujawnionych informacji wynika, że cała seria zamknie się w sześciu premierowych odcinkach. Ostatni z nich będzie wyróżniał się czasem trwania, ponieważ w przeciwieństwie do standardowych epizodów potrwa około godziny.

Debiut nowej odsłony nastąpi już niebawem. Wielomilionowa widownia z Polski będzie mogła obejrzeć pierwszy odcinek w niedzielę 6 grudnia o godzinie 20.25. Zgodnie z tradycją emisja odbędzie się na antenie stacji TVP1.

Bogdan Kalus o hejcie na nowe "Ranczo".

Obsada serialu „Ranczo: Zemsta Wiedźm”. Kto zagra w 11. sezonie?

Twórcy ujawnili już listę nazwisk, które ponownie pojawią się na ekranie w najnowszych odcinkach „Rancza”. Do pracy na planie zdjęciowym wrócili między innymi Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Artur Barciś, Violetta Arlak, Marta Lipińska, Katarzyna Żak, Magdalena Waligórska-Lisiecka, Sylwester Maciejewski, Bogdan Kalus, Piotr Pręgowski, Grażyna Zielińska, Marta Chodorowska, Magdalena Kuta, Dorota Chotecka, Grzegorz Wons, Magda Waligórska, Jacek Kawalec, Bartłomiej Kasprzykowski, Piotr Ligienza oraz Arkadiusz Nader. Z oczywistych względów w obsadzie zabraknie zmarłych aktorów, czyli Pawła Królikowskiego oraz Franciszka Pieczki. Scenarzyści nie zdecydowali się jednak na uśmiercenie granych przez nich bohaterów. W trakcie wydarzeń z „Rancza: Zemsty Wiedźm” serialowi Kusy oraz Stach Japycz będą po prostu przebywać poza terenem Wilkowyj.

Epizodyczne i drugoplanowe role w serialu „Ranczo”. Znani aktorzy i aktorki w obsadzie

Nadchodzący debiut 11. sezonu „Rancza” stanowi doskonałą okazję do wspomnień. Warto sprawdzić w galerii, którzy znani aktorzy i aktorki wystąpili w poprzednich seriach, wcielając się w postacie epizodyczne, poboczne oraz drugoplanowe.