Gitarzysta The Killers cudem uszedł z życiem! Dave Keuning przeszedł rozległy udar

Dave Keuning, współzałożyciel i gitarzysta rockowej grupy The Killers, udostępnił w mediach społecznościowych dość istotny wpis. Muzyk ujawnił w nim, że ostatnio przeszedł... rozległy udar mózgu. Życie uratowała mu błyskawiczna reakcja żony.

Wspomniany post rozpoczął od radosnej nowiny, zdradzając, że trzy miesiące temu na świat przyszła jego córka, Odette. Później gitarzysta opisał swoją walkę o życie...

Najpiękniejsze rockowe ballady. Oto nasze TOP 10 najlepszych utworów

Dwa tygodnie temu przeszedłem rozległy udar, ale dzięki szybkiej reakcji mojej żony trafiłem prosto do szpitala i na stół operacyjny. Pierwsza godzina po udarze jest kluczowa, jeśli chodzi o dotarcie do szpitala. Miałem zakrzep w mózgu, który odciął dopływ krwi do całej jego prawej półkuli. Kiedy dotarłem do szpitala, nie widziałem na jedno oko i straciłem władzę w lewej stronie ciała, ale wciąż nie byłem w stanie uświadomić sobie, że przechodzę udar. Lekarze powiedzieli, że mam 40 proc. szans na przeżycie i że po wszystkim będę niepełnosprawny, ale jakimś cudem wszystko jest ze mną w porządku –napisał gitarzysta The Killers na Instagramie.

Co najbardziej niezwykłe: udar nie pozostawił śladu na jego sprawności ruchowej ani umiejętnościach muzycznych. Muzyk przyznał wprost, że po odzyskaniu przytomności od razu postanowił sprawdzić, czy wciąż może grać na gitarze. –Potrafię grać na gitarze dokładnie tak samo dobrze jak wcześniej. [...] Czuję się ogromnym szczęściarzem, że żyję, mam się dobrze, mogę ruszać rękami i nogami oraz mówić tak jak dawniej –podsumował Keuning.

Co dzieje się w obozie The Killers?

Po wydaniu Pressure Machine, formacja The Killers zaprezentowała jeszcze wydawnictwo z największymi przebojami zatytułowane Rebel Diamonds (2023). Znalazły się na nim trzy premierowe kompozycje: Boy, Your Side of Town i Spirit. Z kolei w 2024 fani od muzyków grupy otrzymali kolejny utwór, Bright Lights.

Poza tym w ostatnich latach grupa skupiła się przede wszystkim na koncertowaniu. Fani The Killers, rzecz jasna, zastanawiają się, kiedy ekipa zaprezentuje następcę Pressure Machine. O to został jakiś czas temu zapytany wokalista Brandon Flowers. –Moim zdaniem w 2027 roku otrzymamy najlepszy album w dorobku The Killers. Nie będzie to brzmiało jak singiel "Boy" z 2022. To przeszłość. Nie wiem dokładnie, jaki to będzie album. Jest jeszcze trochę za wcześnie, by o tym mówić, ale nie wydamy całości, dopóki nie będzie to najlepszy album. Już na ten temat dyskutowaliśmy. To musi być dobre, inaczej wydanie tego nie będzie miało sensu –powiedział w rozmowie z brytyjskim dziennikiem The Sun.

Kto zagra w Polsce w 2027 roku? Na te koncerty rockowe i metalowe czekamy najbardziej: